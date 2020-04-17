Askerlerin terhis süresini 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi
Terhis süresini 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA
Askerlerin terhis süresini 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzatılmasına 7179 sayılı Askeralma Kanununun 5'ini maddesinin ikinci fıkrası gereği karar verilmiştir." denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün “Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” demişti. Düzenlemeye koronavirüs tedbirleri kapsamında kışlalara yeni asker girişinin doğru olmayacağı yönünde görüşler üzerine karar verildiği belirtilmişti. (HABER MERKEZİ)
Askerlik celbi ve terhisler koronavirüs salgını nedeniyle bir ay ertelenecek