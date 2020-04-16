Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1643'e çıktı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 125 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 801 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu. Ölenlerin sayısı 1643'e, toplam vaka 74 bin 193'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 125 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 74 bin 193'e, can kaybı 1643'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:
Son 24 saatte;
- 40 bin 427 test yapıldı,
- 4 bin 801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
- 125 kişi hayatını kaybetti,
- 1415 kişi iyileşti.
Öte yandan
- Toplam test sayısı 518 bin 143,
- Toplam vaka sayısı 74 bin 193,
- Toplam can kaybı 1643,
- Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854,
- Toplam entübe hasta sayısı 1040,
- Toplam iyileşen hasta sayısı 7 bin 89 oldu.
(HABER MERKEZİ)
Türkiye'de koronavirüs: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (16 Nisan)