EMEP Ankara'da kovid-19 görülen fabrikaları açıkladı: Önlem alınmıyor

Emek Partisi Sincan İlçe Örgütü, Ankara'da Astor Transformatör ve Demoteks farbikalarının çok sayıda işçide kovid-19 görülmesi üzerine karantinaya alındığını, Aselsan'da ise dönüşümlü çalışmaya geçildiğini açıkladı. Daha birçok işyerinde işçilerin koronavirüse yakalandığı ama sayı çoğalmadıkça gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmayan üretimin ücretli izinle durdurulması ve çalışmak zorunda olan yerlerde tüm sağlık önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı.

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken “Evde kal” çağrıları yapan ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan eden hükümetin, işçileri özel izinlerle, genelgelerle çalışmaya zorladığı belirtilen açıklamada, bunun da salgının işçiler ve işçi aileleri içinde yayılmasıyla sonuçlandığını ifade edildi. Temelli'de bulunan Astor Transformatör fabrikasında çok sayıda işçide kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, "Ancak bazı işçiler karantinayı evlerinde ailelerinin yanında geçiriyorlar. İşçilere evden çıkmayın demek dışında alınmış bir önlem yok.

Yine Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Demoteks fabrikasında çok sayıda çalışanda virüs tespit edilmesinden sonra fabrikanın karantinaya alılndığı aktarıldı.

ASELSAN'DA ÇIKINCA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİLDİ

Aselsan'da da bazı işçilerde hastalık tespit edilmesinin ardından fabrikanın işçi sayısını yarıya düşürdüğü aktarılan açıklamada, birer hafta dönüşümlü çalıştırma sistemine başlandığı kaydedildi.

Ancak hükümetin hiç de acil olmayan bu işyerinde bile üretimi durdurmadığı, işçileri koruma önlemi almadığı ifade edilen açıklamada, farbikadaki işçilerin dip dibe çalıştığı, servisler ve yemekhanelerde eski düzenin devam ettiği aktarıldı.

HASTA OLAN İŞÇİLERİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANMALI

Bunun dışında da pek çok iş yerinden de salgın haberleri geldiği ama sayıları yüzlerce oluncaya kadar önlem alınmadığı belirtilen açıklamada, "Fabrikalarda test yapılmıyor, üretim durmuyor. İşçiye adeta 'İmkanı olan yaşasın, işçiler ölümüne çalışsın' deniyor. Özel izinlerle genelgelerle hiç acil olmayan malların üretimi için işçiler zorla çalıştırılıyor. Hasta olduğu tespit edilen işçilere tam bir izolasyon için kalacak yer sağlanmalı, tedavi, beslenme, barınma sorunları çözülmeli, hastalığın seyri izlenmeli ve gerekli tüm sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmalıdır. Hastalanan işçiye 'Gidin evde kalın' demek pek çok ailenin ve halkın sağlığını riske atmak demektir" denildi.

İŞYERLERİNDE ÜCRETLİ İZİN VE YAYGIN TEST

İş yerlerinin kapatılarak işçilere ücretli izin verilmesinde çok geç kalındığı belirtilen açıklamada, üretimin yapılmasında ısrar etmenin artık işçilerin ve halkın canıyla kumar oynamak anlamına geldiği vurgulandı. Çalışması zorunlu olan (enerji, sağlık, gıda vs) iş yerleri dışında çalışan bütün işçilere ücretli izin verilerek koruma altına alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, çalışması zorunlu olan iş yerlerinde ise işçi sayılarının arttırılarak ve çalışma saatleri düşürülerek işçilerin korunması, mümkün olan bütün sağlık tedbirlerinin eksiksiz alınması gerektiği belirtildi.

Ücretsiz izine çıkarılacak işçilerin işsizlik fonundan ayda 1177 TL gibi komik bir para verilerek açlığa mahkum edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Normal ücret üzerinden, patronların ödeyeceği ücretli izin sağlanmalıdır. Bütün işçi ve emekçilere yaygın test yapılmalı ve ulaşılabilir, nitelikli ve ücretiz sağlık hizmetleri sağlanmalıdır" denildi. (Ankara/EVRENSEL)

DİSK: 51 bin üyemiz salgından doğrudan etkilendi

Türkiye'de koronavirüs: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (16 Nisan)