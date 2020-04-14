14 Nisan 2020 15:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrımcı infaz düzenlemesini övdü, Bahçeli'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste kabul edilen ayrımcı infaz düzenlemesinin kamu vicdanının hassasiyetleri göze alınarak hazırlandığını öne sürdü, Devlet Bahçeli'ye de özel olarak teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf: Murat Kula/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL POLİTİKA
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecliste kabul edilen ayrımcı infaz düzenlemesiyle ilgili konuştu. Düzenlemeyi öven Erdoğan, "İnfaz düzenlemesi milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyeti dikkate alınarak hazırlandı" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Ülkemizi demokraside, ekonomide, altyapıda çok ileri bir yere getirdik. Milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

    Bizim medeniyetimiz bir adalet medeniyetidir. Yönetim sistemlerinin gerisinde de yasama, yürütme ve yargının kendi içinde bağımsız çalışma ilkesi bulunuyor.

    Türkiye, en büyük reformlarını 18 yılda gerçekleştirmiştir. Her alanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yepyeni bir Türkiye'yi beraber inşa ettik.

    Dün gece TBMM'de kabul edilen yeni infaz düzenlemesi de yargı reformu stratejimizde söz verdiğimiz hususlardan biriydi.

    Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Meclise sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini, hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil hale getirmeyi amaçladık.

    AK Parti ve MHP'nin gayretiyle teklife dönüşen ve Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor.

    Bu kanunu, onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayımlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız.

    Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede infaz hakimliklerinin etkinliğini artırmak amacıyla ihtisaslaşmanın önü açılmıştır. Islah önlemlerine ağırlık verilerek aynı kişilerin yeniden suç işlenmesine engel olunması hedeflenmiştir.

    Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış kadınlar gibi bütün bu gruplar lehine bir insani yaklaşım geliştirilmiştir.

    Elbette sadece bu düzenleme ile infaz adaletiyle ilgili tüm amaçlarımıza ulaşmamız mümkün değildir. İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

    Bu anlayışla ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık. Önümüzdeki yasama döneminde Meclisteki ilk işlerimizden biri de bu olacaktır.

    Ancak yeni infaz düzenlemesinin ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir. Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, vicdanların yaralanmasının önüne geçilmek için getirilmiştir.

    Hükümlülerin rehabilitasyonda kat ettiği mesafenin gerçekçi tespiti için iyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır.

    Kanunun yayımlanmasıyla birlikte infaz süresinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum.

    Bu vesileyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için temizlikten karantinaya kadar her önlem alınıyor.

    Bir kez daha yeni infaz düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle saygıyla selamlarken özellikle Cumhur İttifakı’nın tarafı olan Sayın Genel Başkan Bahçeli’ye de şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

    (HABER MERKEZİ)

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