Limak'ın Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan işçiler önlem talebiyle iş bıraktı
Limak'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınından dolayı gerekli önlemlerin alınması için iş bıraktı.
Limak'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler | Görsel, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasının Twitter hesabından alınmıştır
Limak İnşaat’ın Kuveyt’teki şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınması talebiyle iş bıraktı.
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasının (İYİ-SEN) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Limak İnşaat’ın Kuveyt’teki şantiyesinde çalışan inşaat işçileri salgına karşı hiçbir önlem alınmadığı ve vaka sayısının arttığı nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. İnşaat işçileri haklarını alıp memlekete dönmek istiyor. Limak İnşaat ekmek parası kazanmak için ailesini ve memleketini geride bırakmak zorunda kalan inşaat işçilerini istifaya zorlayıp ihbarname imzalatmaya çalışıyor. Dünyada salgın varken ve salgın şantiyelerde kol gezerken inşaat patronları işçilerin emeğini gasbetmeye çalışıyor. İşçiler, patronların krizi fırsata çevirmesine izin vermeyecek, hakkını alana kadar mücadelesini sürdürecek."
April 14, 2020
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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