ESP Fındıklı İlçe Başkanı Turgay Köse serbest bırakıldı

Partisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi ESP Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse serbest bırakıldı.

Tugay Köse, dün akşam çağrılması üzerine gittiği polis merkezinde gözaltına alındı. Partisinini sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadesi alınan Köse, bugün serbest bırakıldı.

Köse, serbest bırakıldıktan sonra "Dün akşam polis beni ifadem olduğu gerekçesiyle çağırdı. Ben de gidince ne olduğunu anladım. ESP Genel Merkezinin sosyal medya sayfasında Süleyman Soylu ile ilgili değerlendirme yer almıştı. Bunları biz de Fındıklı ESP sosyal medya sayfasında paylaştık. Bu nedenle gözaltına alındım ve ifadem sonrası bugün serbest bırakıldım. Benim özel paylaşımlarımla ilgili bir konu değildi” dedi.

EMEP GÖZALTIYI KINADI

Emek Partisi (EMEP) Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan, Tugay Köse’nin gözaltına alınması kınadı. “Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Turgay Köse'ye geçmiş olsun dileğimi iletiyorum" diyen Zorlucan, "Yönetenler, bugünlerde yapmaları gerekenlerle uğraşmak yerine insanların düşündüklerine ve yazdıklarına engel olmaya çalışılıyor. Yazık, çok yazık. Bu durum ülkemizi kimlerin, nasıl yönettiklerinin göstergesi. Kınıyor ve protesto ediyorum" ifadelerini kullandı. (Rize/EVRENSEL)

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