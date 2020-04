Korona günlerinde 1,8 milyar dolarlık araç geçiş garantili otoyol ihalesi yapıldı

Aydın-Denizli Otoyol ihalesi, koronavirüs günlerinde gerçekleştirildi. Yap-işlet-devret (YİD) yönteminin geçerli olarağı proje için daha önceki kamu-özel işbirliği projeleri gibi araç geçiş garantisi verildi. Verilen trafik garantisinin tutarı 1,8 milyar dolar.

Prof. Dr. Uğur Emek, blog sayfasında Aydın-Denizli otoyolunu ihalesinin 26 Mart 2020 tarihinde yapıldığı bilgisini paylaştı.

İhaleyi Powerchina International Group Ltd. Şti., Powerchina Road Bridge Group Co Ltd. şti. ve Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi aldı.

154 kilometre uzunluğundaki otoyolun yatırım bedeli 5,3 milyar TL (ihalenin yapıldığı günkü kurla 820 milyon dolar) olarak belirlendi.

Otoyolun yapım süresi 3 yıl, işletme süresi de 17 yıl 9 ay ve 18 gün olarak duyuruldu.

İhalede otoyolun Aydın-Kuyucak kesimi için günlük 35 bin otomobil, Kuyucak-Denizli kesimi için de günlük 32 bin otomobil geçişi garantisi verildi.

Geçiş ücretleri otomobil bazında kilometre başına 5 avro cent olarak ücretlendirilecek.

Prof. Dr. Uğur Emek, ihale bilgileriyle işletme süresi boyunca verilen garantinin bugünkü değerinin kolayca hesaplanabileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Trafik garantisi iki kesim halinde verilmektedir. Ancak, alt kesimlerin uzunluklarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, iki alt kesimdeki trafik garantisinin ortalamasını (33.500 otomobil/gün) alacağım ve garanti tutarını otoyolun bütünü (154 km) için hesaplayacağım.

Otoyolu boydan boya geçen bir otomobil 8,43 dolar (54,4 TL) ve 33.500 otomobil de 282.244 dolar ödeyecektir.

Bu durumda, işletme süresince verilen trafik/gelir garantisinin bugünkü tutarı ise 1,8 milyar dolar ya da 11,8 milyar TL’dir.

Bu trafik garantisi, diğer ulaştırma YİD projelerinde olduğu gibi proje kredisinin sağlandığı para cinsinin ait olduğu ülkedeki enflasyona göre her yıl güncellenecektir.

Ayrıca, Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyolları da YİD yöntemiyle yapılır ve trafik/gelir garantisi de verilirse İzmir-Antalya yolunda verilen garantilerin tutarı daha da artacaktır.” (EKONOMİ SERVİSİ)

