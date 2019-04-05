05 Nisan 2019 11:16

“Köprü ve tünellerden araç geçmedikçe şirketlere ödeme sürecek”

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: Köprü ve tüneller için şirketlere yapılan ödeme garanti edilen araç sayısına ulaşılana kadar devam edecek.

“Köprü ve tünellerden araç geçmedikçe şirketlere ödeme sürecek”

Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan’a, araç geçiş garantili köprü ve tüneller için ilgili firmalara ne zamana kadar ödeme yapılacağını sordu. Bakan Turhan, uygulamanın garanti edilen araç geçiş sayısına ulaşılana kadar devam edeceğini bildirdi.

    Bakan Turhan ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden 2016 yılının Eylül ayından 2018 yılının sonuna kadar 35 milyon 219 bin, Avrasya Tüneli’nden ise açıldığı tarihten 1 Mart 2019 tarihine kadar 35 milyon 912 bin araç geçişinin yapıldığını açıkladı.

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, “Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden geçiş ücretlerine 2019'da zam yapılacak mıdır? Zam yapılacaksa oranı ne kadar olacaktır? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bugüne kadar kaç araç geçişi olmuştur? 2019'da geçiş ücretlerine zam yapılacak mıdır? Araç garantisi nedeniyle hazineden yapılacak parasal katkı ne zamana kadar sürecektir? Araç geçiş ücretlerine yapılacak zam hangi para birimi üzerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir? Avrasya Tüneli geçiş ücretine de zam yapılacak mıdır? Zam oranı ne kadar olacaktır? Avrasya Tünelinden bugüne kadar geçen araç sayısı ne kadar olmuştur? Yıllık araç geçiş garantisi nedeniyle ödemeler, ne zamana kadar sürecektir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

    Bakan Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretlerinde 2019 yılında artış yapılmadığını belirterek, “Otoyollar ve köprülerin geçiş ücretlerine ait tarifeler; 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 14'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Köprü Dâhil) Otoyolu Projesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolda uygulanacak geçiş ücretleri ise, söz konusu işe ait Uygulama Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde dolar kuruna göre belirlenerek uygulanmaktadır” dedi.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsünün açıldığı Eylül 2016'dan itibaren, 2017 ve 2018 yılı sonu itibarı ile köprüden geçiş yapan Eşdeğer Araç Trafik Sayısının toplam 35 milyon 219 bin 577 adet olarak gerçekleştiğini bildiren Bakan Turhan, “Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu Projesinde; işletme süresi boyunca, işletmeye açılan otoyolda Uygulama Sözleşmesinde garanti edilen toplam taşıt sayısına (otomobil eşdeğer cinsinden yıllık ortalama günlük trafik) ulaşılamaması durumunda garanti ödemesi yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

    Avrasya Tüneli'nde açılışından 1 Mart 2019 tarihine kadar toplam 35 milyon 912 bin 114 birim araç geçişinin gerçekleştiğini açıklayan Bakan Turhan, yıllık araç geçiş garantisi nedeniyle ödemelerin, o yıl için gerçekleşen araç geçiş sayısı, garanti edilen araç geçiş sayısını geçtiği döneme kadar süreceğini ifade etti.

    Gürer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve tünellerde, garanti edilen araç geçiş sayısına ulaşılamıyor olması ve bu köprü ve yolları kullanmayan vatandaştan vergi alınması ve bu vergilerden zararın karşılanması kabul edilebilir bir durum değildir. Ya bilerek ya da öngörüsüz ve hesaplanmadan yapılan bu tür plansız işlerin bedelini ne yazık ki vatandaş ödüyor. Esasen bu anlaşmalarla oluşan zararlar bu anlaşmada sorumluluğu olan herkese ödettirilmeli ki benzer durumlar oluşmasın. İktidarın yap dediğini, bürokrat bir düşünsün. Böylesi sorumluluk gerektiren işleri bir değil birkaç kez düşünsün. İlgili firmalara yapılan ödemeler, garanti edilen araç sayısına ulaşılana kadar devam edeceğine göre, devlet kendi bu işi yapsa daha ucuza gelecek. ‘Ben yaptım’ demek yerine, ‘devletin kaynaklarını doğru kullanarak bu işi tamamladık’ diyebilmek daha önemli” dedi. (HABER MERKEZİ)

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