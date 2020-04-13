İmkansızı mümkün kılan bir ikon: Formula 1'in "taçsız kral"ı Moss hayatını kaybetti

Anıl YURDAKUL

Komaya girdi, vücudunun sol tarafı altı ay boyunca felce uğradı. Ama o geri döndü. Halkın sevgisini her zaman kazandı. Polisler, hız limitini aşan sürücülere “Kim olduğunu düşünüyorsun sayın Stirling Moss?” sorusunu sorarlardı. James Bond filmlerinden birinde dahi oynadı.

“Dünya şampiyonluğunu asla kazanamayan en büyük sürücü” olarak adlandırılan 90 yaşındaki Stirling Moss, yaşamını kaybetti.

Bir dişçinin oğlu olan, okulda atletizm ve Grand Prix’te 1951 ile 1961 yılları arasındaki 10 yıllık kariyerinde kazandığı 16 yarış ile spor tarihindeki ikonik sürücüler arasında yerini alan Stirling Moss’un özellikle 1961 yılında kazandığı Monako ve Almanya zaferleri tüm zamanların ‘en klasik’ zaferleri olarak adlandırıldı.

Formula 1 haricinde ralli ve land-speeds (kara yolunda en fazla hıza ulaşma yarışı, farklı kategorileri bulunmaktadır) denemeleri de olan Moss, 1957 yılında geçirdiği bir kazanın ardından bacağını kırdı ama yarışmaktan vazgeçmedi. 2010 yılında BBC’ye verdiği demeçte, bu kaza hakkında “Gençtim ve bir ay içerisinde yarışmaya devam ettim” dedi.

23 Nisan 1962 günü gerçekleşen İngiltere’deki Glover Trophy yarışında gerçekleşen kazada kafasını direksiyona çarptığını ve dönemin araçlarında hava yastığı olmadığını anlatacaktı Moss, kazanın ardından arabadan fırlayan ve röportajda elinde tuttuğu kırık dökük direksiyonu göstererek. Bu kazayla 38 günlüğüne komaya girecek, altı aylığına sol tarafı felce uğrayacaktı. Artık emekliydi.

81 YAŞINDA YARIŞLARDAN EMEKLİ OLDU

1974 yılında ise emeklilikten geri dönen Moss, Formula 1’in dışındaki çeşitli yarış etkinliklerine katıldı. Son olarak ise 2001 yılından itibaren devam eden Le Mans Legend'ın (efsaneler yarışı) 9 Haziran 2011 yılında gerçekleşen yarışa katılmayı kazandı. Fakat o öğleden sonra Radyo Le Mans’a açıklama yapan Moss, gözünü korkuttuğunu söyleyerek emekli olduğunu açıkladı. 81 yaşındaydı!

VE POPÜLER KÜLTÜR

Çeşitli televizyon programlarına konu olan, konuk olan Stirling Moss, 1967 yapımı James Bond ‘Casino Royale’ filminde Peter Sellers’ın Evelyn Tremble's şoförünü oynadı. Hiciv bombardımanı İngiliz karikatürist Willie Rushton tarafından yayınlanan ‘Private Eye’ dergisine çizdiği biyografi serisinde Moss’da yer aldı. Rushton, Moss’a ayrıcalık göstermeyerek acımasızca eleştirmişti ama Moss, üzülmek ya da kızmak yerine karikatürü satın almak isteyerek karikatürü hoş karşılar.

Formula 1 için muhabirlik ve yorumcu olarakta çalışan Moss, 7 Mart 2010 tarihinde evinde düşerek dört kemiğiyle birlikte ayağını da kırdı.

88 YAŞINDA TAMAMEN EMEKLİ OLDU

2016 yılının Aralık ayında hastaneye kaldırılan Moss, ciddi bir göğüs enfenksiyonu geçirdi. Uzun süren tedavinin ardından 2018 yılında tamamen emekli olduğunu açıkladı. Artık araba markaları, sponsorluk, reklam veya yorumculuk gibi çok renkli hayatını sona erdirerek dinlenmeye karar vermişti.

12 Nisan günü 90 yaşındaki Stirling Moss hayata gözlerini yumarak aramızdan ayrıldı…