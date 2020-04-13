13 Nisan 2020 17:43

ABD'de kasırga: 3 eyalette 19 kişi hayatını kaybetti; yüzlerce ev hasar gördü

ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle 3 ayrı eyalette toplam 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce ev ve bina da hasar gördü.

Fotoğraf: Pixabay

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    ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 11, Georgia eyaletinde 6, Arkansas ve Güney Carolina eyaletlerinde 1'er kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yüzlerce ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.

    Georgia eyaletinin Murray bölgesinden itfaiye şefi Dewayne Bain, WAGA-TV'ye yaptığı açıklamada, Chatsworth'da yaşanan şiddetli fırtınalarda iki karavan parkının ağır hasar gördüğünü ve üç farklı karavanda yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Televizyon kanalı, diğer bir kişinin de eyaletin Cartersville bölgesinde bir evin üstüne ağaç düşmesi sonucu öldüğünü aktardı.

    Arkansas eyaletine bağlı Jefferson bölgesi Acil Durum Yönetim Departmanı, White Hall'de bir evin üstüne ağaç düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Güney Carolina eyaletine bağlı Oconee bölgesi Acil Durum Yönetim Departmanın da kasırganın etkili olduğu Seneca yakınlarında çöken bir binanın enkazında bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

    Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansının internet sayfasından yapılan açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Walthall, Panola ve Carroll bölgelerinde 1'er, Lawrence ve Jones bölgelerinde 2'şer ve Jefferson Davis bölgesinde 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

    Mississippi Valisi Tate Reeves, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eyalet genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle halkın sağlığını ve güvenliğini korumak için "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

    Clarksdale bölgesi Belediye Başkanı Chuck Espy, kuvvetli rüzgarların, elektrik direklerini ve ağaçları devirdiğini belirterek, "Bunların zor zamanlar olduğunu biliyorum ve herkesten dua etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Fırtına, Mississippi'yi etkisi altına almadan önce, meteoroloji servisince özellikle Louisiana'nın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve kasırganın görüldüğü belirtilmiş ve eyalette kasırga uyarıları yapılmıştı.

    LOUISIANA'DA ÇOK SAYIDA EV HASAR GÖRDÜ

    CNN'nin haberine göre, Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, "Burada, sadece Monroe şehrinde en az 200-300 ev hasar gördü." dedi.

    Fırtına nedeniyle şehirde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyleyen Mayo, acil durum ekiplerinin ufak çaplı yaralanmalara müdahale ettiğini, itfaiye ekiplerinin de mahsur kalan kimse bulunmadığından emin olmak için hasarlı binalarda inceleme yaptığını belirtti.

    Binaların dış cephe kaplamasının söküldüğü ve inşaat artıklarının pistlere dağıldığı Monroe Havaalanı'nda uçuşların iptal edildiği bildirildi.

    Yetkililer, DeSoto ve Webster yerleşim yerlerinde de onlarca evin hasara uğradığını söyledi.

    Tennessee eyaletinin Chattanooga bölgesi İtfaiye Şefi Phil Hyman, kuvvetli fırtına nedeniyle bölgede 150 ev ve binanın hasar gördüğünü, 10'dan dazla kişinin yaralandığını bildirdi ve halktan evlerinde kalmalarını istediğini aktardı.

    Alabama eyaletinin Morgan bölgesinde bir kilisenin çatısının ve çan kulesinin yıldırım isabet etmesi sonucu hasar gördüğü bildirildi.

    WBMA-TV, kuvvetli rüzgarların Alabama'nın Walker bölgesinde binalara zarar verdiğini ve ağaçları devirdiğini aktardı.

    Şiddetli fırtına nedeniyle dağlık bölgelerde sel ve heyelanlar meydana gelirken, "poweroutages.us" internet sitesine göre, fırtına nedeniyle Teksas'tan Georgia ve Batı Virginia'ya kadar 10 eyaletlik bir alanda yaklaşık 750 bin abone elektriksiz kaldı. (Jackson/AA)

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