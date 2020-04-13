Cenazenin postayla yollanmasına Dersim Barosundan tepki: Hukukta böyle uygulama yok

Orhan KURUL

Dersim

Dersim’de 2017 yılında çatışmada hayatını kaybeden Agit İpek’in kemikleri Diyarbakır’da yaşayan annesi Halise Aksoy’a geçtiğimiz günlerde koli içerisinde teslim edildi. İpek’in cenazesi Mardin’de toprağa verildi. Yaşanan duruma tepkiler sürüyor. Dersim Barosu Başkanı Kenan Çetin, hukukta böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi.

“Cenazenin, inanca göre nasıl defnedileceği nakilin nasıl olacağı da hukukta da Belediye Kanunu’nda da Mezarlık İşlemleri Yönetmeliği’nde de var” diyen Çetin, “Evrensel hukuk, ulusal hukuk, kültür ve inanç değerlerimizde örf adet gelenek göreneklerimizde (Ki bunlar yazılı hukukun kaynağıdır) böyle bir uygulama yoktur. Uygulamaya göre; belediyeden yetki alınır, defin kağıdı düzenlenir. Aile alıyorsa cenazeyi aileyle yazılı ve örf adet hukuku uyarınca aileyle, aile almıyorsa belediyenin mezarlık işlemlerini yapan birimce cenaze defin ve nakili yapılır. İnsanlar tam ve sağ doğum halinde nasıl eşit haklara sahipse ölüm halinde de eşit haklara sahiptir. TCK 130 vd. maddeler de ölenin kimliği ne olursa olsun onun cesedine hakaret edilmeyeceğini düzenlemektedir” diye konuştu.

Çetin şöyle devam etti: “Cenaze nakil işleminin posta ile yapıldığına; İnsan Hakları Derneğinde görev aldığım zamanda da, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde de, 27 yıllık hukuk yaşamımda da şahit olmadım, karşılaşmadım!”

Öte yandan açıklama yapan Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu aileden özür dilenmesi çağrısı yaptı.

“BAŞSAVCILIK ‘KARGOYLA GÖNDERMEDİK’ DEDİ AMA NASIL GÖNDERDİKLERİNİ AÇIKLAMADI”

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İpek’in 25 Temmuz 2017 tarihinde ağır yaralandığını ardından 4 Temmuz 2019 tarihinde gömülü olarak bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu yerde bulunan kemik parçaları, anne H.A’dan alınan kan örneği ile birlikte 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu, 28 Ağustos 2019 tarihinde, kemik parçalarının H.A’nın oğlu A.İ’ye ait olduğunu tespit ve teyit etmiştir. Başsavcılığımızın DNA örneği İçeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A’nın, Diyarbakır’da oturdukları için almaya gelemeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ’ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır Başsavcılığına yazı yazılmıştır. Adresinde bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından doku ve kemik parçaları, 10 Nisan 2020 tarihinde adliyeye gelen anne H.A’ya bizzat teslim edilmiştir. Ölenin annesinden kargo ücreti istendiği iddiaları asılsızdır. Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan “Kargoyla gönderme” haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır."

Hayatını kaybeden Agit İpek'in kemikleri ailesine koli içerisinde teslim edildi