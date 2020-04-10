Hayatını kaybeden Agit İpek'in kemikleri ailesine koli içerisinde teslim edildi

Dersim'de çatışmada hayatını kaybeden Agit İpek'in kemikleri, Diyarbakır'da yaşayan annesi Halise Aksoy'a koli içerisinde teslim edildi.

Dersim'de Xelasor tepesinde 2017 yılında yaşanan çatışmada hayatını kaybeden HPG'li Agit İpek'in ailesi, ölüm haberini almalarının ardından cenazeye ulaşmak için girişimlerde bulunmaya başladı. Uzun süre bir sonuca ulaşamayan aileye, Agit İpek'in kemikleri bir koli içerisinde teslim edildi.

Fotoğraf: MA

Evrensel'e konuşan Agit İpek'in annesi Halise Aksoy, "Oğlumun 3 yıl önce çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini biliyorduk. O dönem cenazemize ulaşmak elimizden geleni yaptık fakat sonuç alamadık. Geçen yıl bizi aradılar, 'Cenazeniz elimizde' dediler. Kemikler için DNA örneği istediler. Bizi aramalarını beklerken diğer yandan avukatlar üzerinden oğlumun kemiklerini almak için girişimlerde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde beni yine aradılar, 'dosyanız var' diye. Suçumun ne olduğunu sordum 'Dosyada gizlilik var' deyip söylemediler. En son aradıklarında 'Emanetiniz var, adliyede, gidin alın' dediler, ne olduğunu söylemediler. Adliyede emanet bölümüne 'Alın oğlunuzun kemikleri” dediler. PTT barkodlu bir paket içinde, diyecek bir söz bulamıyorum” dedi.

Agit İpek'in cenazesi Mardin'de toprağa verildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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