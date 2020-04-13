Omega Motor’da pozitif vaka tespit edildi; üretim sürüyor

Haşim DEMİR

İstanbul

İstanbul Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu bulunan Omega Motor fabrikasında, 6 işçide virüs tespit edildi. Daha iyi koşullarda çalışmak için sendikalaşma çalışması yürüttükleri için 3 arkadaşlarının işten atıldığı bilgisini veren işçiler, “Bizi koruyacak tek şey örgütlülüktür” dedi.

Yaklaşık 300 işçinin çalıştığı fabrikada, işçilerin büyük kısmı asgari ücret alıyor. İşçiler daha iyi koşullarda çalışabilmek için sendikalaşmaya karar verirken, fabrika yönetiminin bunu duymasının ardından 3 işçi işten atıldı. İşten atmaya tepki gösteren işçiler, “Anayasada suç olmayan bir hakkı kullanmanın cezası işten atılmak mıdır? Bu şartlarda kimse asgari ücretle geçinemez. Sendikalı olalım ki toplu sözleşmeyle hem ücretlerimiz artsın hem de iş güvencemiz olsun dedik. Pişman ettiler bizi” dedi.

Fabrikada 6 işçide virüs tespit edilmesine karşın üretime ara verilmemesine de tepki gösteren işçiler, “6 kişiyle temaslı çok sayıda arkadaşımızın uykuları kaçmış durumda. Hepimize test yapılmasını istedik, ücretli izin istedik kabul edilmedi. İşe gelip gidiyoruz, hem biz hem ailelerimiz endişe ve korku içinde” dedi. Yakınlarında bulunan ve Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu ABB’de de pozitif vaka çıktığını, sonrasında tüm işçilere test yapıldığı gibi üretime de ara verildiğini hatırlatan işçiler, “Bunun nedeni işçilerin örgütlü olmalarıydı. Bizi düşük ücretten kurtaracak ve virüse karşı koruyacak olan örgütlülüğümüzdür. Atılan 3 işçi arkadaşımızın geri alınmasını ve hiçbir işçinin sendikalı olduğu için işten atılmamasını istiyoruz” dedi.

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