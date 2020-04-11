28 kentte yapılan ankete göre salgın sürecinde kadına yönelik şiddet yüzde 27,8 arttı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 3-8 Nisan 2020 tarihleri arasında; pandemi sürecinde yaşanan karantina durumundan kadının nasıl etkilendiğine, bu süreçte ne kadar kadının ve çocuğun şiddete maruz kaldığına ve ne tür bir şiddet biçimine maruz kaldığına ilişkin anket çalışmasını raporlaştırdı. Yapılan anket çalışmasına İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Şanlı Urfa, Batman ve Mardin'in de aralarında olduğu 28 kentte yaşayan 1873 kadın katıldı. Anket raporunda pandemi sürecinde kadına yönelik şiddette %27,8'lik bir artış olduğu öne çıktı.

KADINLARIN %69’U KARANTİNA SÜRECİNDE TARTIŞMA YAŞADI

"Karantina süreci içinde ev içi tartışma veya çatışmalar yaşadınız mı?" sorusuna katılımcıların %69,4 gibi büyük bir kısmı evet derken, %30,6’sı hayır dedi. Bu soruya evet diyenlere “Ev içi tartışmaların karantina öncesinde mi yoksa şimdi mi daha yoğun olduğu" soruldu. Soruyu yanıtlayanların %52,6’sı 'öncesi ile şimdi aynı', %39,5’i 'şimdi daha yoğun', %7,9’usu ise önceden daha yoğun olduğunu söyledi. Ev içi tartışmaların en çok hangi aile ferdiyle yaşandığı da sorusuna ise %32,4’ü eş, %16,3’ü kardeşlerle, %15,7’si çocuğum ile cevabını verdi.

SÜREÇ KADINLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

‘Karantina süreci ruhsal durumunuzu nasıl etkiliyor?’ sorusuna cevap veren katılımcıların %64,2’si olumsuz etkiliyor derken sadece %2,5’i olumlu etkiliyor dedi. Katılımcılar ‘sizce karantina süreci kadına ve çocuğa şiddeti tetikliyor mu?’ sorusuna ise, %45,9 evet, %36,9 kısmen, %17,2 hayır şeklinde yanıt verdi. Ankete göre karantina sürecinde katılımcıların %23,7’si psikolojik şiddete , %10,3’ü ekonomik şiddete, %4,8’i djital şiddete, %1,7’si Fiziksel şiddete, %1,4’ü Cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. %57'lik bir oran ise hiçbir şiddete maruz kalmadığını belirtti. Karantina süreci öncesinde hane içerisinde herhangi bir şiddete maruz kalıp kalmadıkları sorulan katılımcıların %84,8’i hayır, %15,2’si evet şeklinde yanıt verdi. Yapılan ankete göre pandemi sürecinde kadına şiddette %27,8’lik bir artış söz konusu.

Hanelerinde 0-18 yaş arasında olan çocukları olduğunu söyleyen %57,4 oranındaki katılımcılara bu süreçte çocukların herhangi bir şiddete maruz kalıp kalmadığı soruldu. Bu soruya katılımcıların %19,3’ü evet, %80,7’si hayır dedi. “Evet ise; ne tür br şiddete maruz kaldığı" sorusuna birden fazla yanıt veren katılımcıların; %53'ü psikolojik şiddet, %24,8’i ekonomik şiddet, %12’si dijital şiddet , %7,5’i fiziksel şiddet, %2,7’si cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

ÖNLEM ALINMASINA YÖNELİK ÇEŞİTLİ YANITLAR VERİLDİ

Ayrıca yapılan ankette katılımcılara karantina sürecinde ev içi şiddeti önlemek amacıyla ne tür tedbirler alınması gerektiği soruldu. Bu soruya çoklu yanıt veren katılımcıların %15,3’ü 'kadınlara destek grupları oluşturulmalı' derken %13,7’si 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. %12,3’ü ise 'şikayet ve başvuru mekanizmaları kolay erişimi sağlayacak biçimde dijital ortama göre düzenlenmeli' derken, %11,9’u 'Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konuları online olarak dijital platformlarda ya da TV’lerde kimi bilgilendirmeler yapılmalı' dedi. Ayrıca, %11,9’u online olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlanmasını, %11,9’u üçüncü kişilerin ihbarları dikkate alınmasını %11,8’i sığınma evlerinin koronavirüse karşı uygun şartlarda olması gerektiğini belirtti. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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