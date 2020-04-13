Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: İnfaz değil af düzenlemesi

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

İnfaz düzenlemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, düzenlemenin Türkiye’nin iç barışı açısından sorunlu bir yaklaşım olduğunu söyledi. Aydın, “Bu bir af düzenlemesidir” dedi.

AKP ve MHP’nin önerisiyle gelen ve siyasi tutukluları kapsam dışı bırakan infaz yasa teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediyor. Düzenlemeyi Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın gazetemize değerlendirdi. Düzenlemenin infaz düzenlemesi olmaktan çıktığını ifade eden Aydın, “Bu bir af düzenlemesidir. Çünkü neredeyse büyük orandaki cezaların tümü ortadan kalkıyor. Bu yasa kapsamındaki 20 yıl hapis alan bir kişi 6-7 yıl yatıp tahliye oluyor. Af düzenlemelerinin Meclisin 5’te 3 çoğunluğunun kabul etmesiyle geçmesi gerekir. Bu yönüyle bu düzenleme usul açısından aykırı. Bir de düzenlemenin içerisinde birçok tutarsızlık var. Örneğin, TCK’nin 220. maddesinde bir yandan içeride olan kişilere infaz düzenlemesi yapılırken bir yandan ceza miktarları arttırılıyor” dedi.

‘FİKİRLERİNDEN ÖTÜRÜ CEZA ALANLAR VAR’

Düzenlemenin Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunun altını çizen Aydın, siyasi tutukluların kapsam dışı bırakılmasının düzenlemenin eşit olmadığını gösterdiğini belirtti. Düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı bir yasal düzenleme ve uygulama olduğunu söyleyen Aydın, “Bir yandan terör suçu deniliyor ancak bu terör suçu tanımının Türkiye hukukunun ve TMK’nin kötü kaleme alması ve kötü uygulaması durumu var. Aslında ortada bir terör suçu yok. Hükümetin sosyal, ekonomik, siyasal politikasını eleştiren herkes terörizm yaftasıyla damgalanmakta ve uzunca yıllar cezaevinde yatıyor. Aralarında şiddet kullanan insanlar var ama Terörle Mücadele Kanunu gereği örgüt üyesi olarak yargılanan insanların büyük kesiminin fikirleri nedeniyle hapiste olduğunu belirtmek lazım. Düşüncelerinden dolayı içeride olan insanların bu yasa kapsamında bulunmaması Türkiye’nin iç barışı açısından da sorunlu bir yaklaşım. Mutlak suretle eğer bu bir af düzenlemesiyse ki öyle gözüküyor, bütün insanların bundan faydalanması gerekir” ifadelerini kullandı.

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