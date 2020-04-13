İnsan hakları savunucuları: Mahkumlar acilen tahliye edilmeli

Birkan BULUT

Ankara

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 5 cezaevinde 17 mahkumda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Cezaevlerindeki tehlikeye acil müdahale isteyen TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Rakamlar konusunda gerçek bilgiler paylaşılmalı” dedi. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise “Tutuklular kanun değişikliği beklenmeden serbest bırakılabilir” diye konuştu.

Bakan Abdülhamit Gül, 5 cezaevinde 17 mahkumda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. 1 mahkumun yoğun bakımda olduğunu belirten Gül, 3 mahkumun da yaşamını yitirdiğini kaydetti. Gül, 14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Bakan Gül'ün açıklaması Meclis Genel Kurulunda görüşülen ceza infaz indirimi ve insan hakları savunucularından siyasi partilere kadar birçok kesimin tepkilerini gündeme getirdi.

"SAMSUN F TİPİNDEKİ ÖLÜM AÇIKLANMADI"

Fotoğraf: MA

Cezaevlerindeki salgın tehdidine ilişkin Evrensel'e konuşan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerindeki durumu tam olarak açıklamadığına dikkat çekti.

Bakanın salgının açık cezaevlerinde görüldüğünü söylemesine rağmen, Samsun Bafra'daki F tipi cezaevinde bir hükümlünün yaşamını yitirdiğini ve oğlunun ölüm belgesini paylaştığını belirten Fincancı, "Dolayısıyla hakikati dile getirmiyorlar. Sürekli üstünü örtme çabası var. Bu tip salgın koşularında gerçeğin üstünü örtmek hastalığın yaygınlaşmasına yol açabilir. İnsanlar hakikati bilirse ona göre önlem alabilirler" dedi.

79 CEZAEVİ PERSONELİ ÖNEMLİ BİR TEHDİT

Cezaevlerinin salgın için tehlikeli olduğunu ve adım atılması gerektiğini defalarca söylediklerini belirten Fincancı, yaşam hakkı ve şiddet içermeyen suçlarda tutukluların hızla tahliye edilmesi, hükümlülerde de infaz indiriminden faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Fincancı, 79 cezaevi personelinde Kovid-19 vakası olduğunu ve bunun hem onların çalışma arkadaşlarını hem de tutuklu ve hükümlüleri tehdit ettiğini söyledi.

Fincancı, "Ne kadar sosyal mesafeyi korusalar da kapalı ortamda havaya karışan virüslerin bulaşması çok beklenir bir durum. Cezaevlerinde kronik hastaların, yaşlıların gözetilmediğini görüyoruz. Sağlık emekçilerine, bilim insanlarına ve insan hakları örgütlerine kulak vermeleri gerekiyor" dedi.

"TUTUKLULAR KANUNA GEREK KALMADAN SALINABİLİR"

Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da böylece bu konudaki uyarılarının Adalet Bakanı tarafından teyit edilmiş olduğunu aktardı.

Daha önce 6 kurum olarak açıklama yaptıklarını belirten Türkdoğan, öncelikle tutukluların kanuna gerek kalmadan resen tutukluluk incelemesiyle serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Türkdoğan, bunun 60 bin civarındaki tutukluluk sayısını yarıya indireceğini ifade etti.

“Örneğin son tutuklanan gazetecilerin neden tutuklandığının izah edilmesi lazım” diyen Türkdoğan, çoğu tutuklunun siyasi sebeplerle cezaevinde olduğunu ifade etti.

Hükümlüler açısından ise hasta mahpuslar, çocuklar, çocuklarıyla birlikte kalan kadınlar, 60 yaşın üzerindekiler açısından hiçbir ayrımcılığın uygulanmaması gerektiğini belirten Türkdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen infaz indirimi kanun teklifindeki maddeler tüm mahkumlar açısından eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

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