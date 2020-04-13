DİB'den infaz düzenlemesine eleştiri: Amaç muhalefeti bastırmak olmamalı

Demokrasi İçin Birlik (DİB), koronavirüs sürecinde alınan önlemlere ve yeni infaz yasasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Salgına karşı yeterli önlemleri almamakla iktidarı eleştiren açıklamada, “Salgınla mücadele adı altında Meclise sunulan yasa tasarılarıyla toplumsal muhalefeti bastırmak, otoriterliği artırmak, emekçilerin haklarını gasbetmek peşinde. Çünkü yönetilemeyen salgın krizine karşı büyüyen toplumsal tepkiden korkuyor” denildi. Düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada “Uyarıyoruz, salgından daha az kayıpla çıkmanın yolu otoriterleşmeyi artırmak değil, demokrasi ve şeffaflıktır. İktidarın önceliği toplum üzerindeki baskıyı artırmak değil, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sendikalar, toplum örgütleri ve siyasi partilerin de söz ve karar sahibi olduğu mekanizmalar kurarak salgını önlemek olmalıdır. Ülke çapında özellikle büyük kentlerde tam karantina sağlanmalıdır. İşlerini ve gelirlerini kaybedenlerin geçimleri devlet tarafından karşılanmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

ŞİDDETE KARŞI ACİL ÖNLEM PLANI

Açıklama şu taleplerle son buldu: “Koronavirüs karantinası nedeniyle artan ev içi şiddete karşı acil önlem planı hazırlanmalı, kadınların şiddetle karşılaştıklarında başvurdukları çağrı hatları daha etkin ve erişilebilir kılınmalı. 6284 sayılı Yasa uygulanmalı. İşyerinde virüs salgınıyla ilgili önlemlerin alınmaması ve salgın riskinin ortaya çıkması halinde çalışanların ‘Çalışmaktan kaçınma hakkı’nı kullanacakları ve üretimi durduracakları açıklanmalıdır. Bu hak çiğnendiğinde, işçilerin grev hakkını kullanmaları meşru olacaktır” (HABER MERKEZİ)

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