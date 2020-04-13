İsviçre DİDF: Basın üzerindeki baskıları durdurun

İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDF’in Türkiye’de basın üzerinde devam eden baskı ve sindirme cezalarına karşı başlattığı “Gazetecilik suç değildir” imza kampanyasına Bern Kantonu milletvekillerinden destek geldi.

Kanton Parlamentosunda toplanan imzalarla milletvekilleri, bağımsız medya kuruluşlarına karşı yönelmiş her türlü baskıyı protesto ettiklerini ve Türkiye’deki basınla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiler.

İmza metninde darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL ile birlikte bağımsız basının kapatıldığı ve malzemelerine el konulduğunu hatırlatan kanton temsilcileri, sonraki süreçte Evrensel, BirGün ve Yeni Yaşam gazeteleri üzerinde baskıların yoğunlaştığına, keyfi cezalara, aralarında Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın da olduğu gazetecilerin basın kartlarının iptali ile tehdit edildiklerine, sayısız gazeteci ve aydının hala hapishanede olduğuna vurgu yaptılar.

Metinde, Türkiye’de siyasi iktidarın bütün bu girişimlerine karşı Avrupa ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerini hiçbir şey olmamış gibi sürdürmelerinin, tek adam iktidarının mevcut politikalarına destek anlamı taşıdığına dikkat çekilirken; başta İsviçre ve Avrupa’daki basın örgütleri olmak üzere, demokratik tüm kuruluşları Türkiye’deki bağımsız basınla dayanışmaya çağırıldı.

Destek ve dayanışma çağrısında bulunan Bern Kantonu milletvekillerinden bazıları şöyle: Natalie Imboden, Beat Kohler, Karin Fisli, Haşim Sancar, Ulrich Fisli, Michael Ritter, Thomas Gerber, Stefan Butikofer, Buruno Vanoni, Tanja Bauer. (Bern/EVRENSEL)