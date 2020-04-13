Batman Cezaevindeki isyan soruşturmasında 220 tutukluya "tutuklama" kararı

Batman M Tipi Cezaevindeki isyana yönelik "Kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutukluların ayaklanması, görevi yaptırmamak için direnme" gerekçeleriyle başlatılan soruşturmada, şimdiye kadar ifadesi alınan 220 tutuklu hakkında tutuklama kararı verildi.

Batman M Tipi Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, infaz yasası kapsamına alınma talebi ile 4 Nisan günü isyan çıkardı. Tutuklular ve yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucu isyanın sonlanmasıyla birlikte 439 tutuklu ve hükümlü, darbedilerek Diyarbakır T Tipi Cezaevine sevk edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu ve hükümlüler hakkında soruşturma açtı. Toplam kaç tutuklu ve hükümlü hakkında soruşturma açıldığı bilinmiyor, ancak şimdiye kadar 220 tutuklu ve hükümlünün ifadesi bulundukları cezaevi SEGBİS’i üzerinden alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada ayrıca gizlilik kararı verildi.

"27 KİŞİ İSYANI BAŞLATTI" İDDİASI

Savcılık soruşturmasında, tutukluların "Biji Serok Apo" sloganını attığını ve isyanın B-16 koğuşunda başladığı, B4, B9, B10, B11, B15, B17, A13, A14, A15 koğuşlarında bulunan tüm tutukluların isyana katıldığı iddia edilirken, tutuklu ve hükümlülerin koğuş kapılarına sert cisimlerle vurarak “ya isyan ya ölüm” sloganı attıkları, ardından koğuş kapılarının kırılarak isyanın başlatıldığı, cezaevinde birçok eşyayı kırdığı ileri sürüldü. Soruşturmada, isyanın Ahmet Solmaz, Abbas Ayış, İdris Ayış, Halil İbrahim Oğuzhan, Orhan Çelik, Adnan Ekmen, Edip Göl, Selman Omğan, Kasım Kasımoğlu, Mesut Eme, Rasim Kasımoğlu, Abdurrahman Görkem, Azad İrge, Eşref çiftçi, Uğur Cengiz, Nurettin Gültekin, Mehmet Taymur, Vedat Taymur, Recep Kaplar, Uğur Ay, Barış Üner, Barış Ay, Veysel Gülsever, Rüstem Taşar, Ahmet Çelik, Yusuf Alar, Nebi Özer'in koğuş kapılarını kırarak isyanı başlattıkları iddia edildi. Soruşturmada, isyan sırasında askerlerin tutuklu ve hükümlülere ses bombası ve biber gazı ile müdahale ettiği belirtildi.

220 TUTUKLUYA "TUTUKLAMA"

Tutuklu ve hükümlüler, isyana katılmadıklarını ve cezaevindeki malzemelere zarar vermediklerini belirtirken, savcılık, şimdiye kadar ifadesini aldığı 220 tutuklu ve hükümlü hakkında tutuklama talep etti. Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 220 tutuklu ve hükümlü hakkında "Kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutukluların ayaklanması, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını gerekçe göstererek tutuklama kararı verildi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Başlatılan soruşturmada tutuklu ve hükümlülerin ifade işlemlerinin devam ettiği ve hakkında tutuklama kararı verilen kişi sayısının artacağı belirtildi. (Batman/MA)

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