THY Pilotu Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

THY’den emekli olduktan sonra simülatör öğretmenliği yapan Mustafa Özden Türkon’dan sonra koronavirüs nedeniyle bir pilot daha hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece hayatını kaybetti. Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi. (İstanbul/DHA)

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