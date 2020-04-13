Dövizde tırmanış sürüyor: Dolar 6,75 TL’den işlem görüyor
Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise tarihi zirveyi gördü.
Dolar ve maske fotoğrafları Pixabay | Kolaj: Evrensel
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,75'ten işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde 6,665 - 6,7775 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününün önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7538'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 üzerinde 6,7530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 7,4020'den, sterlin/TL yüzde 1,4 değer kazancıyla 8,4565'ten satılıyor.
Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 arışla 1,0960'tan alıcı buluyor.
ÇEYREK ALTINDAN TARİHİ REKOR
Altın fiyatları ise tarihi rekor seviyelere yükseldi. Gram altın güne 367 liradan başlangıç yaptı. Saat 09:45 itibariyle gram altın 367 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 602 lira. Altının onsu ise 1689 dolar seviyesinde bulunuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
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