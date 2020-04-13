Petrolün varil fiyatı bir dolardan fazla yükseldi

OPEC+'nın tarihinin en büyük petrol kesintisi üzerinde anlaşmasının ardından petrolün varil fiyatı 1 dolardan fazla yükseldi.

33.99'la açılan Brent ham petrolün vadeli işlemleri 1.23 dolar (%3.09) yükselerek kapanışta varil başı 32.71 oldu. West Texas Intermediate ham petrolünün vadeli işlemleri de 1.39 dolar (%6.1) yükselerek varil başı 24.15 dolar oldu.

4 gün boyunca nihai bir karara varılmamasının ardından kaynaklar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ve diğer petrol üreten ülkelerin rekor kesinti konusunda anlaştığını bildirdi. OPEC+'in petrol fiyatlarına destek olmak için 9.7 milyon varil kesintiye gideceği belirtildi. (EKONOMİ SERVİSİ)