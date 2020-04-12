12 Nisan 2020 21:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının iki saat kala ilan edilmesi üzerine yaşananlar sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Süleyman Soylu

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından gelen eleştiriler sonucunda istifa etti.

    10 Nisan günü, başlamasına 2 saat kala duyurulan yasak haberi nedeniyle yaklaşık 250 bin insan marketlere ve büfelere akın etmiş, yaklaşık bir aydır uygulanan izolasyon kuralları ihlal edilmişti. İçişleri Bakanı Soylu’ya toplumun her kesiminden eleştiri gelmişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basına yaptığı bir açıklamada “Çin ve DSÖ, bize bulaştırıcılık oranı olarak 2,7 dedi. Ancak İstanbul’da bir kişi, 16 kişiye bulaştırıyor” ifadelerini kullanmıştı.

    Soylu da geçtiğimiz gün HaberTürk Yazarı Muharrem Sarıkaya’ya, sokakta, 250 bin kadar insan hareketi görüldüğünü söylemişti.

    "BÜYÜK PROBLEM YOK" DEMİŞTİ

    Süleyman Soylu, kararın ardından dün sabah ilk olarak CNNTürk’te katılığı programda “Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngöremedim. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum” dedi.

    Ancak akşam istifa kararı verdiğini kamuoyuna duyurdu.

    "HER YÖNÜYLE ŞAHSIMA AİTTİR"

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..." ifadelerin kullandı.

    Soylu'nun açıklaması şöyle:

    "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

    Başlangıçta kısıtlı  saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..

    Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

    İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı  bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

    Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

    Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...

    Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..

    Allah milletimizi korusun..."

    İDDİALAR: SAĞLIK BAKANI GECE ÖĞRENDİ

    Sokağa çıkma yasağının başlamadan 2 saat önce ilan edilmesiyle ilgili tepkiler sürerken, kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya söylenmediği ve ortaya çıkan tablo üzerine tepki gösteren Bilim Kurulu üyelerinin istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

    Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, Koca’nın sokağa çıkma yasağı genelgesini gece öğrendiğini iddia etti.

    Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in kulis haberine göre ise yasağın duyulduğu ilk anda itibaren yurttaşların maskesiz ve eldivensiz bir şekilde sokağa çıkarak market ve fırınlara akın etmesi nedeniyle sosyal mesafenin ortadan kalkması Bilim Kurulunda bazı üyeleri istifanın eşiğine getirdi.  Haberde, Sağlık Bakanı Koca’nın devreye girerek söz konusu isimleri ikna ettiği öne sürüldü. Üyelerin, “İstifa ederseniz, Türkiye’yi koronavirüse karşı mücadelesinde yalnız bırakmakla anılırsınız” denilerek ikna edildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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