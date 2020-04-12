Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin öne çıkan gelişmeler (12 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

12 Nisan 2020 11:54
Son Güncellenme: 12 Nisan 2020 17:11
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16:25

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PROF. DR. AHMET SALTIK'A DESTEK MESAJLARI SÜRÜYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın hedef gösterilmesine ve ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

SES İstanbul Şubeleri: Ahmet Saltık yalnız değildir

SES İstanbul Şubeleri: Ahmet Saltık yalnız değildir

16:02

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LUPPO TARTIŞMASI BİZE NE ANLATIYOR?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sezen Çilengir yazdı: Sokağa çıkma yasağı apar topar ilan edildiğinde kimilerince “acil olmayan” şeyleri satın alanlar, ofansif mizahın konusu oldu. Alınanların sınıfın beslenme düzeniyle ilgili bir şeyler söylediği kesin.

Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

15:45

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AKŞENER'DEN "BİLİM KURULUNUN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HABERİ YOKTU" İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Bilim Kurulu üyelerinin bile haberi yoktu, Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve ilan edildi" dedi.

Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu

Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu

14:45

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ YÖNETMİNE "ACİZİYET" ELEŞTİRİSİ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanının sokağa çıkma yasağını geç saatlerde ilan etmesini eleştirerek, AKP’nin devleti yönetmekte aciziyet gösterdiğini söyledi.

CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar

CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar

14:15

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ÇİĞLİ'DEN BİR İŞÇİ ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTI

İzmir Çiğli'den bir işçi, Evrensel'e gönderdiği mektubunda "İşçi ve emekçiler, insanca yaşayabilmek için birleşerek sermayeye ve onların iktidarlarına karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz" çağrısı yaptı.

İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok

İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok

14:10

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"ECZANELERE EKİPMAN SAĞLANMALI"

3 eczacının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eczacılara koruyucu ekipman sağlanmasını istedi.

CHP'li Bulut: 3 eczacı koronavirüsten yaşamını yitirdi, eczanelere ekipman sağlanmalı

CHP'li Bulut: 3 eczacı koronavirüsten yaşamını yitirdi, eczanelere ekipman sağlanmalı

13:42

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 18 BİN 770 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan'da saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının bugün gece saat 24.00'a kadar devam edeceği anımsatıldı.  Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz." (Ankara/DHA)

13:39

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GİRESUN'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

ELAZIĞ'DA BİR KÖY VE BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gemici köyü ve Hazar Mahallesi'nde koronavirüs vakası görülmesi üzerine Baskil ve Sivrice Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca söz konusu yerleşim yerlerinde karantina uygulanması kararı alındı.

BATMAN'DA BİR KÖY VE BİR EV KARANTİNAYA ALINDI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı Köyü ile Tepecik Mahallesi 2009. sokakta bulunan tek katlı bir ev karantinaya alındı.

KÜTAHYA'DA BİR KÖY KARANTİNADA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yüylük köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının görünmesi nedeniyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

NİĞDE'DE BİR MAHALLE KARANTİNADA

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

10:34

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ECZACILAR: TELEFONUNUZA SMS GELMEDEN MASKE İÇİN GELMEYİN

Koronavirüs salgını açısından en riskli alanlardan biri eczaneler. Ücretsiz maske dağıtımının ilanından sonra çok sayıda yurttaş eczanelere akın etti ve salgının risk boyutu daha da yükseldi. Eczacılar, zorunlu olmadıkça eczanelere gidilmemesi ve maske için bakanlıktan SMS ile gönderilecek kodun beklenmesi konusunda uyardı.

Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin

Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin

09:45

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BİLİM KURULU ÜYESİ ÇELİK: BAŞKA HAFTA SONLARI DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik koronavirüs salgını geçene kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini değerlendirdi. Çelik, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir" yanıtını verdi. 

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

09:30

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SOYLU'DAN "İZDİHAM" YORUMU: BÜYÜK PROBLEM OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin konuştu. Sokağa çıkma yasağının gece yarısından 2 saat önce duyurulması nedeniyle marketlere ve fırınlarda izdiham yaşanmasını değerlendiren Soylu, eleştiri ve hakaretleri kabul ettiğini söyleyerek, "Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum" dedi. 

Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

08:10

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YOĞUN BAKIMA GİREN HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının düştüğünü ifade ederek, “Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün (dün) ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli."

Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü

Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü

 

DÜN NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yasanın uygulanma biçimine tepkiler oldu. Hükümete, yasak saatine 2 saat kala yapılan duyurunun ardından market ve fırınların önünde oluşan izdihamlar ile virüsün yayılacağı eleştirileri yapıldı. Yasak kapsamında İstanbul’da metrobüs seferleri 16.00’ya kadar durduruldu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle toplam 1101 kişi yaşamını yitirdi.  Toplam vaka sayısı ise 52 bini aştı.

 

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Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin öne çıkan gelişmeler (12 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin öne çıkan gelişmeler (12 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

Sokağa çıkma yasağı apar topar ilan edildiğinde kimilerince “acil olmayan” şeyleri satın alanlar, ofansif mizahın konusu oldu. Alınanların sınıfın beslenme düzeniyle ilgili bir şeyler söylediği kesin.

Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu
Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile haberi yoktu, Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve ilan edildi.

Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin
Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin

Kovid-19 salgınıyla mücadelede riskli meslek grupları arasında yer alan eczacılar, ücretsiz maske için yurttaşların eczanelere akın etmesinden dolayı tedirgin.

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum
Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan izdihamı değerlendirdi: O saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü
Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu.

Asst. Prof. Emrah Altındiş: Karantina uygulanmazsa 10 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz
Asst. Prof. Emrah Altındiş: Karantina uygulanmazsa 10 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz

Boston College Biyoloji Bölümünde asistan profesör olarak çalışan Emrah Altındiş uyardı: Karantina uygulanmazsa yakında 10 dakikada ardından belki de 5 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz.

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