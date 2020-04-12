Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin öne çıkan gelişmeler (12 Nisan)

PROF. DR. AHMET SALTIK'A DESTEK MESAJLARI SÜRÜYOR
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın hedef gösterilmesine ve ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın hedef gösterilmesine ve ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sezen Çilengir yazdı: Sokağa çıkma yasağı apar topar ilan edildiğinde kimilerince “acil olmayan” şeyleri satın alanlar, ofansif mizahın konusu oldu. Alınanların sınıfın beslenme düzeniyle ilgili bir şeyler söylediği kesin.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Bilim Kurulu üyelerinin bile haberi yoktu, Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve ilan edildi" dedi.
Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanının sokağa çıkma yasağını geç saatlerde ilan etmesini eleştirerek, AKP’nin devleti yönetmekte aciziyet gösterdiğini söyledi.
CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar
İzmir Çiğli'den bir işçi, Evrensel'e gönderdiği mektubunda "İşçi ve emekçiler, insanca yaşayabilmek için birleşerek sermayeye ve onların iktidarlarına karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz" çağrısı yaptı.
3 eczacının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eczacılara koruyucu ekipman sağlanmasını istedi.
CHP'li Bulut: 3 eczacı koronavirüsten yaşamını yitirdi, eczanelere ekipman sağlanmalı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan'da saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının bugün gece saat 24.00'a kadar devam edeceği anımsatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz." (Ankara/DHA)
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gemici köyü ve Hazar Mahallesi'nde koronavirüs vakası görülmesi üzerine Baskil ve Sivrice Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca söz konusu yerleşim yerlerinde karantina uygulanması kararı alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı Köyü ile Tepecik Mahallesi 2009. sokakta bulunan tek katlı bir ev karantinaya alındı.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yüylük köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının görünmesi nedeniyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?
Koronavirüs salgını açısından en riskli alanlardan biri eczaneler. Ücretsiz maske dağıtımının ilanından sonra çok sayıda yurttaş eczanelere akın etti ve salgının risk boyutu daha da yükseldi. Eczacılar, zorunlu olmadıkça eczanelere gidilmemesi ve maske için bakanlıktan SMS ile gönderilecek kodun beklenmesi konusunda uyardı.
Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik koronavirüs salgını geçene kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini değerlendirdi. Çelik, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir" yanıtını verdi.
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin konuştu. Sokağa çıkma yasağının gece yarısından 2 saat önce duyurulması nedeniyle marketlere ve fırınlarda izdiham yaşanmasını değerlendiren Soylu, eleştiri ve hakaretleri kabul ettiğini söyleyerek, "Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum" dedi.
Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının düştüğünü ifade ederek, “Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün (dün) ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli."
Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü
İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yasanın uygulanma biçimine tepkiler oldu. Hükümete, yasak saatine 2 saat kala yapılan duyurunun ardından market ve fırınların önünde oluşan izdihamlar ile virüsün yayılacağı eleştirileri yapıldı. Yasak kapsamında İstanbul’da metrobüs seferleri 16.00’ya kadar durduruldu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle toplam 1101 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı ise 52 bini aştı.
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