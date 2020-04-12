Tuzla'da yapılaşmaya açılan alanla ilgili yargının iptal kararı yok sayıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yargının Tuzla'da İller Bankası mülkiyetinde bulunan deniz kıyısındaki 50 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasına ilişkin ‘iptal’ kararını yok saydı. Planla dev arazi imara açıldı. CHP’li Gürsel Tekin, "İktidar, salgın günlerinde bile talana devam ederek tarihe geçti” dedi.

Konuya ilişkin Meclise soru önergesi veren Tekin, söz konusu planla birlikte Bakanlığın "çevre ve insanlık suçu işlediğini" söyledi. Konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Tekin şöyle konuştu:

“Kente ihanete devam ediliyor. Salgın günlerinde bile talana devam ederek tarihe geçecek bir iktidarla karşı karşıyayız. Tüm ülke virüs belasıyla uğraşırken, bizi yönetenlerin derdinin hala rant olması tüyler ürpertiyor. Betonlaştırma politikasında ısrar eden ve yasaları yok sayan iktidar, yaşam alanlarını teker teker yok ediyor" dedi.

CHP’li Tekin, Tuzla ilçesinde deniz kıyısında bulunan 50 bin metrekarelik alanı, yargının daha önce verdiği iptal kararına rağmen yapılaşmaya açabiliyorlar. Ülkemizde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, İstanbul’un ölüm fermanı olacak bu tür projelere devam eden iktidar resmen insanlık suçu işliyor” ifadelerini kullandı.

Tekin, sözlerini şöyle devam etti:

“Yasalara aykırı olduğu mahkemece de tescillenen bu planlar kamu yararı taşımıyor. Plan, şehircilik ilkelerine ve imar yasalarına da aykırı. Dolayısıyla bu planlara kabul etmiyoruz. Tüm ülke salgına ve iktidarın salgın karşısındaki basiretsizliğine kilitlenmişken, birilerinin bu krizi fırsata çevirme gayreti kabul edilebilecek bir durum değildir. Olası bir Marmara depreminde toplanma alanı olarak ihtiyaç duyulan bu kamu alanı ticari bir anlayış ile betonlaştırılıyor ve bölgeye yeni bir yapı ve nüfus yoğunluğu getirilerek kenti adeta yaşanmaz kılmaktadır. Talebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en azından böyle günlerde İstanbul’un planlarından elini çekmesidir. Bu tür planlardan vazgeçilmelidir.”

Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

Memleket virüs salgınıyla uğraşırken, Bakanlığınızın, kamusal bir alanın planını değiştirmesini etik buluyor musunuz?

Mahkeme, İmar ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yapılan plan için daha önce ‘yürütmeyi durdurma’ ardından da ‘iptal’ kararı vermesine rağmen neden ısrarınızın sebebi nedir?

Olası bir Marmara depreminde toplanma alanı olarak ihtiyaç duyulabilecek bu alanının ticari bir alana dönüştürülmesinde, hangi kamu yararı görülmektedir?

Bölgeye yeni bir yapılaşma getirerek bölgeyi adeta yaşanmaz kılacak bu plan değişikliği neticesinde oluşacak yeni nüfus yoğunluğu hesaba katılmış mıdır?

(HABER MERKEZİ)

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