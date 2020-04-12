12 Nisan 2020 14:22
Sendika.org'un Twitter hesabı askıya alındı
Sendika.org'un Twitter hesabı askıya alındı, "@sendika_org2" hesabının takip edilmesi çağrısı yapıldı.
Fotoğraf: sendika.org
Sendika.org haber sitesinin Twitter hesabı askıya alındı. Site, haber paylaşımlarını "@sendika_org2" hesabı üzerinden sürdürüyor.
Gazeteci Ali Ergin Demirhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sendika.org'un Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu.
Yedek hesabın takip edilmesini isteyen Demirhan, "Sendika.org'un ana Twitter hesabı askıya alındı. Hesap geri gelene kadar yedek hesap devrede. Takibe alır, paylaşırsanız seviniriz" çağrısında bulundu.
April 12, 2020
28 Mart tarihinde de Yol TV'nin Twitter hesabı askıya alınmıştı. Gazeteci Onur Toper, ana hesap geri alınana kadar "@YolTV2" hesabının kullanılacağını duyurmuştur.
March 28, 2020
(MEDYA SERVİSİ)
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