Sendika.org bürosuna polis baskını

Sendika.org'un İstanbul Şişli'deki bürosuna gece yarısı baskın düzenlendi. Kimsenin olmadığı büroda saatlerce arama yapıldı.

Sendika.org’un İstanbul Şişli’de bulunan bürosuna gece yarısı polis baskını düzenlendi. Büroda kimsenin olmadığı sırada kapıyı kırarak içeri giren polis, saatlerce arama yaptı.

Sendika.org’un İstanbul Şişli’de bulunan bürosuna gece saat 02:00 de polis baskın yaptı. Yetkililere haber verilmeden yapılan baskına dair sendika.org tarafından yapılan açıklamada, baskının editörleri Ali Ergin Demirhan hakkında yürütülen bir soruşturmadan kaynaklı olduğunu duyurdu.

Yine bir seçimin 4 gün sonrasında bir gece baskını ile polis ofisimize geldi. Bu kez ofiste kimse yok. Avukatlarımız henüz ulaşmadan, apartman yöneticisi gözetiminde kapıyı kırmışlar. Neden geldiklerine ilişkin bilgi vermiyorlar. #yağmur https://t.co/r9I4RJu4Ci — Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) 27 Haziran 2018

(MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 09:36

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