12 Nisan 2020 09:53Son Güncellenme Tarihi: 12 Nisan 2020 11:39
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl Karlıova'da saat 09.38 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Fotoğraf: Serkan Bingöl/DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 09.38 sularında Bingöl Karlıova'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Bingöl Karlıova'ya 12,3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.
(HABER MERKEZİ)
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