10 Nisan 2020 21:50
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 30 Nisan'a uzattı
Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 30 Nisan'a kadar uzattı.
Fotoğraf: MA
Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı. Bakanlık, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımını da 30 Nisan'a kadar erteledi. (AA)
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