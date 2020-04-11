11 Nisan 2020 05:25

TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

TEKFEN’de işçilere aynı kumlama maskesi kullandırıldı. Test yapılan 40 işçinin en az 20’sinde koronavirüs tespit edildi. Tedbiren çalıştırılmamış 17 işçi ise işten atıldı.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Gözde TEKİN
    Kocaeli

    Kocaeli Körfez’de kurulu TÜPRAŞ’ta bakım, onarım, inşaat işlerini sürdüren taşeron firma Tekfen’e bağlı çalışan işçilere yapılan 40 koronavirüs testinin 20’si pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan işçiler tedavi altına alındı. Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından ise ‘önlem’ kapsamında işe çağrılmamış 17 işçi işten atıldı. Vakaların ardından çalışma 2 Nisan Perşembe gününden itibaren durduruldu.

    Salgın dolayısıyla TÜPRAŞ’ta bakım onarım işinin durdurulabileceğini ancak Tekfen’in işi durdurmadığı gibi önlem de almadığını söyleyen işçiler, koronavirüs salgını sırasında dahi aynı kumlama maskesini birden fazla kişinin kullandığını söyledi. İşten atmaların süreceği ifade edilirken, yaşananlar üzerine ulaştığımız Tekfen yetkilileri sorularımızı yanıtlamadı.

    Kocaeli Körfez’de yer alan TÜPRAŞ’ta faaliyet gösteren en büyük taşeron şirketlerden biri olan Tekfen’de bir işçi geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçide koronavirüs tespit edilmesinin ardından taşeron şirket, bünyesindeki 40 işçiye koronavirüs testi yaptırdı. Yapılan 40 koronavirüs testinin 20’si pozitif çıktı. 5 işçinin test sonucu beklenirken, 6 işçinin tedavisi tamamlandı. 14 işçi ise tedavi görmeye devam ediyor.

    İŞÇİLER İKİ GRUBA AYRILMIŞTI

    Bir Tekfen işçisi, “20 gün önce kronik rahatsızlığı olanları ve gurbetçi olanları evlerine gönderdiler. Ve kalan çalışanları da iki gruba ayırdılar. İlk gruptaki arkadaşlarımızda test sonucu pozitif çıkanlar var. Ve geçtiğimiz perşembe gününden beri bu yüzden iş durduruldu” dedi.

    İŞÇİLER ‘BİZİ BU KOŞULLARDA NE KADAR ÇALIŞTIRACAKSINIZ’ DİYE SORMUŞ

    Başka bir Tekfen işçisi ise, “Bizi bu koşullarda daha ne kadar çalıştıracaksınız diye sorduk. ‘TÜPRAŞ çalışmaya devam diyor’ dediler. Perşembe gününden bu yana iş durdu. Şu anda da 17 kişi işten atıldı, işten atmaların da devam edeceği söyleniyor. Böyle bir dönemde işsiz kalmak çok zor. İnsanlar nerede iş arayacak? Bu vicdansızlıktır. Devletin verdiği yüzde 60 ücrete bile razıydı insanlar ama işsiz kaldılar’ dedi.

    BAKIM ONARIM İŞİ DURDURULABİLİRDİ

    Bir diğer Tekfen işçisi ise, “Biz bakım onarım işi yapıyoruz, çalışmamız zorunlu değildi. İş bu raddeye gelmeden işi durdurabilirlerdi” dedi.

    "KUMLAMA MASKESİNİ BİRDEN FAZLA İNSAN KULLANDI"

    Kumlama işinde çalışan işçiler bir maskenin birden fazla işçi tarafından kullanıldığını söyledi. Tekfen işçisi, “Bu maskeyi kullanan arkadaşlarımızdan da testi pozitif çıkanlar var. Sorsan büyük firma Tekfen ama tedbir almaya gelince maliyetten kaçıyorlar. TÜPRAŞ hemen önlem aldı. Vardiya sayısını düşürdü. Biz taşeron işçiler için ise yemekhanede düzenleme yaptılar. Yemekhaneyi düzenlesen ne olur, servisler tam kapasite gitti geldi. Şimdi de virüse yakalanmasan da işsiz kalıyorsun. İşten atmaları TÜPRAŞ yönetiminin istediğini söylediler ama bu gerçekçi gelmiyor” dedi.

    İŞE GİRERKEN İŞTEN AYRILMA KAĞIDI İMZALATILIYOR

    TÜPRAŞ bünyesindeki başka bir taşeron firmada çalışan bir işçi ise “İşe girişte evrakları doldururken, işten kendi isteğimizle ailevi nedenlerden dolayı ayrıldığımıza dair bir kağıt imzalatıyorlar. Hiçbir hak alamayalım, tazminat vermek zorunda kalmasınlar diye. Biz taşeron olduğumuz için hiçbir kıymetimiz yok zaten, bu son olayda da görüyoruz. Taşeron işçilerin canının hiç kıymeti yok” ifadelerini kullandı.

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