11 Nisan 2020 04:50

TPI Composite işçileri: İlla ölüm mü yaşanması lazım?

TPI Composite rüzgar fabrikası işçileri 6 gün izinsiz çalışanlara toplam 15 yevmiye ödenmesi sözünün tutulmadığını belirterek "Bu salgın ortamını bile fırsata çeviriyorlar" dedi.

TPI işçileri basın açıklaması yapacak

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Turan KARA
    İzmir

    TPI Composite rüzgar fabrikası işçileri, fabrikada örgütlü Petrol-İş İzmir Şubesi ile patron arasında yapılan görüşme sonunda 6 gün izinsiz çalışanlara toplam 15 yevmiye ödenmesi sözünün tutulmadığını söyledi. Sendikadan daha sonra “yanlış hesaplama” açıklaması yapılarak 12 yevmiye ödeneceğinin duyurulduğunu aktaran işçiler, “Bu salgın ortamını bile fırsata çeviriyorlar” diye tepki gösterdi.

    Salgın ilk başladığı dönemde Kıbrıs’tan gelen ve karantina kurallarına uymayanların ve testi pozitif çıkanların olduğu söylentileri nedeniyle fabrikada büyük tedirginlik yaşanmıştı. Buna karşın fabrikadaki ilk önlemler Çalışma Bakanlığının duyurusunun ardından alınmaya başlandı. İlk olarak risk grubunda bulunan işçiler idari izne çıkarıldı, idari hizmetlerde çalışanlarsa mümkün olduğu kadar evden çalışmaya geçirildi.

    15 YEVMİYE SÖZÜ VERİLMİŞTİ

    İşçiler ise işyeri temsilcileri ve şube yönetimini harekete geçmeye zorlarken, TPI Türkiye CEO’su, üretimi durdurma kararını kendilerinin alamayacağını, bunu Amerika’daki şirket sahiplerinin belirleyebileceğini ifade ederek ücretli izne ve üretimin durdurulmasına giden yolları kapattı.

    Sendika yöneticileri, işçilerin baskısıyla görüşmeleri sürdürdü ve varılan anlaşma, Petrol-İş Sendika Temsilciliği imzasıyla şöyle duyuruldu: “Toplamda 6 gün izin olacaktır, bunun 3 günü idari 3 yıllık izin olmak üzere. 6 gün izin hakkını kullanmayıp da kesintisiz mesaiye gelen arkadaşlarımızın yıllık izinlerinden düşmeyecektir. Bu süre zarfında mesai hesaplaması ise şu şekilde değişmiştir; 3 gün = 1×3, 3 gün = 1×2 olarak hesaplanacaktır. Mesaiye gelme zorunluluğu yoktur. Ayrıca yüzde 25 prim 1 Nisan / 30 Nisan tarihleri arasında fabrikaya gelip çalışılan her bir gün için geçerli. Yani fiziksel olarak çalışılan her gün saat ücretiniz yüzde 25 zamlı ödenecek. Bu talep sizlerin isteği üzerine yapılmıştır. Hepinize sağlıklı günler dileriz.”

    "3 YEVMİYEMİZ KAYIP"

    Toplamda 15 yevmiye verileceğinin yapıldığı bu açıklamadan birkaç gün sonra fabrika 3 gruba bölündü ve ilk grup bir haftalık izne ayrıldı. Bu grup içinde izin hakkını kullanmayan işçiler de vardı. Ama bir sürprizle karşılaştılar. Sendika yeni attığı mesajla “Yanlış anlama sonucu yanlış hesaplama yapıldığını ve 6 gün çalışmanın toplamda 12 yevmiye olarak hesaplanacağını” duyurdu. Bu durum bütün işçilerin tepkisini çekti.

    Evrensel'e konuşan bir işçi “Önceden farklı diyorlardı. Şimdi ise 6 gün çalışmanın hepsine 1x2 veriyor. Bu durum 3 yevmiyemizin kaybı demek oluyor. Bu virüs ortamında canımızı hiçe sayarak ailemiz biraz daha refaha kavuşsun diye 1 haftalık izin kullanmadan fabrikaya çalışmaya geliyoruz. Bu ortamı bile fırsata çeviriyorlar, yazıklar olsun. Bu kan emiciler işçilerin kanını emmeye devam ediyor. Bu ölümcül günleri bile fırsata çevirip işçi emeği üzerinden milyonları kaldırıyorlar” diye konuştu.

    "İLLA ÖLÜM MÜ YAŞANMASI LAZIM?"

    Hastalığa yakalananların olduğu duyumları işçiler arasında virüsten daha hızlı yayılırken, salgına rağmen üretimin durdurulmamış olması işçilerde endişeyi büyütüyor. “İşyerimiz kimyasal, zehir, toz... Zaten hepimiz risk grubundayız. Üstüne üstlük virüse yakalanmış arkadaşların sayısı artıyor. Alınan önlemlerin hepsi basit kalıyor. Her gün bir arkadaşı yoldan çevirip önce hastaneye sonra eve yolluyorlar, kalanlarla üretime devam. Bir tek bizim fabrikada mı üretime devam edilecek, illa ölüm mü yaşanması lazım” diyen bir işçi, idarecilerin “Salgın ne zaman bitecek belli değil” diyerek üretime zorladığını aktardı.

    Şube yöneticilerine tepki gösteren bir diğer işçi ise “Sendikacılar kendilerini karantinaya almış fabrikaya girip açıklamaya yapmaya korkuyor. İpler tamamen patronların elinde” dedi.

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