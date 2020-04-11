Ford işçisi: Neyse ki Evrensel var da sesimizi duyurabiliyoruz

Ford Otosan işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları ve sevgili işçi kardeşlerim;

Biliyorsunuz fabrikamız 27 Nisan tarihine kadar üretime ara verdi ve bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Daha önce de gazetemizde çıkan mektuplarda; bu süreçte yaşadığımız mağduriyetler, hak kayıpları, içinde bulunduğumuz geçim sıkıntısı gibi birçok şeyi sizlerle paylaştık. Ben bugün size yazdığım mektupta başka bir konuya değineceğim.

Fabrikada üretime ara verildikten birkaç gün sonra Genel Müdürümüz Haydar Yenigün, canlı yayınlara başladı, bizi hafta için her gün saat 17.00’de yaptığı canlı yayınla çeşitli konularda bilgilendiriyor. Bu yayınlarda sorulara da cevap veriyor. Genellikle ücretlerden yapılacak kesintilerle ilgili sorulara “Önce sağlığınızı düşünün” diyerek cevap verse de, bu yayınları “Acaba bugün ne diyecek?” diyerek takip ediyoruz. Haydar Bey önceki gün yaptığı canlı yayınında bize işçilerin gazetesi, Evrensel’deki ambulans haberinden bahsetti. Dedi ki Haydar Bey “Evrensel kovid döneminde ambulans üretimi yapacakmış Ford diye yazmış. Devlet böyle bir şey isterse hayır diyemeyiz tabii.” Kendisine yine kendi gazetemiz aracılığı ile soralım, ambulans yapmak için çağırabiliriz dediniz mi, demediniz mi? Eğer siz demediyseniz bizlere neden böyle çağrılar geldi?

Kendisi gazeteyi okumuş ama yanlış okumuş. Hem o haberde, hem de daha sonra yazdığımız mektuplarda şunu söyledik biz; her gün vaka sayısı artarken yeniden işe çağrılmanın bizi tedirgin ettiğini, eğer ülkemizde ambulansa ihtiyaç varsa fabrikada nasıl bir önlem alınacağının bize bütün açıklığı ile anlatılıp, kaygılarımızın giderilmesini istiyoruz. Gerçekten tüm önlemlerin tam alınmasını istedik. Fakat her gün vaka sayısı artıyor ve ilimiz en riskli iller arasında sayılıyor. Şimdi böyle bir çağrı gelirse biz nasıl gelip çalışalım?

Evrensel gazetesi Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin, haberlerini yapan, mektuplarını yayımlayan, biz işçilerin sesi olan bir gazetedir. O mektupları yazan bizleriz, biz işçiler yalan mı söylüyoruz? Okumuşsunuz ama ya yanlış okumuşsunuz ya da yanlış tanıyorsunuz bu gazeteyi. Diğer mektupları da okursa görecektir haberlerin kaynağını. Herhalde biz işçilerin sesini duymak onu rahatsız etti ki “Her habere inanmayın” diyor, o haber olmasaydı bu diretme devam etmeyecek miydi? Ford Otosan’ın siparişleri olsaydı bizleri çalıştırmaya devam etmeyecek miydiniz? O zaman bu gazetedeki diğer mektupları da okuyun da biz işçiler neler istiyoruz haberdar olun.

Önlemler alınmadan çalışmak istemiyoruz, bizler sizlerden çok düşünüyoruz bu ülkeyi. Ambulansları yapmaktan gocunmadık, bizlere dayattıklarınızdan bıktık, krizi fırsata çevirmenizden bıktık. O kadar samimiyseniz yapardık ambulansı siz de karşılıksız verirdiniz devlete, ya da o kadar düşünüyorsanız ülkemizi neden işçilerinizin maaşını ödeyebildiğiniz yere kadar ödemeyi denemediniz, hemen kısa çalışma ödeneğine başvurdunuz? O kadar şeffaf bir anlayışa sahipseniz neden işçilerinizi bilgilendirmek yerine KAP’a açıklama yapıyorsunuz ilk? Ya da neden canlı yayında söyledikleriniz bir yerde çıkınca rahatsız oluyorsunuz?

Biz biliyoruz ki bu düzen, yasalar sizden yana, yoksa biz de canlı yayın yapmak, taleplerimizi söylemek isterdik. Neyse ki bizlerin sesi Evrensel gazetesi var da buradan sesimizi duyurabiliyoruz, bu da tabii sizleri rahatsız ediyor. Kötü bir haberim var, rahatsız olmaya devam edeceksiniz. Çünkü gerçekleri söylüyoruz. Bu gazetede Ford işçilerinin, Türkiye’deki yüz binlerce işçinin haberleri de, mektupları da çıkmaya devam eder. Siz inanmayın deseniz de biz işçiler kime inanıp, kime inanmayacağımızı çok iyi biliyoruz.

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