Ücretlerini talep eden Kuzey Marmara Otoyolu işçileri darbedildi

Sakarya'daki otoyol şantiyesinde çalıştıkları sırada 3 aylık ücretleri ödenmeden işten çıkarılan işçilerin, ücretlerini talep ettikleri için şantiyeden darbedilerek çıkarıldıkları öğrenildi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin alacaklarını istedikleri için darp edildikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, otoyolun ana yüklenicisi Kolin İnşaat’ın taşeronu Zeni Grup firmasında çalışan 15 işçi 5 Nisan günü işten çıkarıldı. İşçilere, 3 aylık ücretlerinin daha sonra kendilerine verileceği söylendi. İşçiler, hem koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hem de paraları olmadığı için şehirden ayrılamadılar. İşçiler, sonrasında üyesi oldukları İnşaat Ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) ile iletişime geçti. Sendika, bunun üzerine firma ile görüştü.

İŞÇİLER DARBEDİLDİ

İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan, dün yaptıkları görüşme sonrası işçilerin ücretlerinin bir kısmının yatırıldığını söyledi. Firmadan, işçilerin diğer ücretlerinin de yatırılması gerektiğini söylediklerini aktaran Öztutan, “İşçiler şantiyeden ayrılmama kararı aldı. Bugün Zeni patronu yanında elemanları ile işçilere saldırarak şantiyeden çıkartmaya çalışıyor. İki işçi arkadaşımız darbedildi. Hastanede darp raporu aldıktan sonra karakola gidip şikayetçi oldular. Diğer işçiler ise sendika temsilcilerimiz ile beraber, şantiyenin önünde bekliyor” dedi. (Sakarya/MA)

İİSŞP’den konfederasyonlara çağrı: Üretimden gelen gücü kapsayan ortak mücadele

"Sağlığımızı patronların insafına bırakmamak için birlik olmaktan başka çaremiz yok"