10 Nisan 2020 10:41

Çiğdem Toker: İstanbul'daki salgın hastanelerinin ihalesi iş bitince mi yapılacak?

Çiğdem Toker, İstanbul'da yapılacak iki salgın hastanesinin ihalesine ilişkin "Bu hastaneleri kurmanın bir maliyeti var. İşte bunun için bir ihale açılıp açılmadığını bilmiyoruz" dedi.

Atatürk Havalimanı içinde başlayan çalışmalar havadan fotoğraflandı.

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılacağı söylenen iki salgın hastanesine ilişkin, "Herhalde Erdoğan yetki vermese, Rönesans şirketi, Yeşilköy ve Sancaktepe'deki sahra hastaneleriyle ilgili duyuruyu yapmazdı. Küçük bir ayrıntıya takılmamak mümkün değil. Prefabrik nitelik taşısa da sonuçta bu hastaneleri kurmanın bir maliyeti var. İşte bunun için bir ihale açılıp açılmadığını bilmiyoruz” diye yazdı.

    Toker, "Gerçekten de Rönesans'ın yap-kirala-devret modeliyle üstlendiği Elazığ, Yozgat, Adana, Bursa ve yapımı süren İkitelli Şehir Hastaneleri'nde Sağlık Bakanlığı'nın şirkete milyonlarca dolar kira ödemesi yapacağını biliyoruz ama sözleşmeler gizli olduğu için rakamların ayrıntısı ve güncel halini değil. Hâl böyle olunca, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Okluk Yazlık Sarayı, MİT yerleşkesi, yapımı süren Yargıtay binalarının yanı sıra kamu yatırım portföyünde çok sayıda şehir hastanesi bulunan grup, imtiyazlı bir konuma sahip görünüyor. İmtiyazlı görünüm demişken, Rönesans Holding'e Dünya Bankası'nın finans kuruluşu IFC'nin de ortak olduğunu anımsatalım." ifadesini kullandı. 

    Toker yazısını, “İşçilere ücretsiz izin halinde ödenecek günlük 39 lirayı, 24 kuruşuna kadar hesaplayan devlet, -salgın hastalık için olsa bile- bu yatırımların tutarını, ihale usulünü açıklama gereği duymuyor. Nedenini merak etmiyoruz tabii” diyerek bitirdi. (HABER MERKEZİ)

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