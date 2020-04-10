10 Nisan 2020 08:29

Kanada, Suudi Arabistan’a silah satışı yasağını kaldırdı

Kanada, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası açıkladığı Suudi Arabistan’a silah satışı yasağını kaldırdı. İki ülke arasında 14 milyar dolarlık askeri araç satışı anlaşması imzalanmıştı.

LAV-6 tipi zırhlı araç

LAV-6 | Fotoğraf: marines.mil

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    Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne ve Maliye Bakanı Bill Morneau, yaptıkları ortak açıklamayla Suudi Arabistan'a silah ihracatına yönelik yasağın kaldırıldığını duyurdu.

    Anadolu Ajansının aktardığına göre Bakan Champagne ve Bill Morneau, Kanada’nın 2019 yılında BM Silah Satış Anlaşmasını (ATT) imzaladığını hatırlatarak Suudi Arabistan'a zırhlı araç satışının yeni hükümlere bağlandığını aktardı.

    Yenilenen sözleşmenin iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine dair bir işaret olarak yorumlamaması gerektiğini savunan Champagne, "Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili rahatsız edici olmaya devam ediyor" dedi ve insan haklarını savunmaya devam edeceklerini öne sürdü.

    Champagne, satılacak araçların kraliyet ailesinin korunmasından sorumlu ülkenin iç güvenlik gücü tarafından kullanılacağını kabul etti. Araçların sivillere karşı ve Yemen'deki savaşta kullanıldığına ilişkin Liberal Hükümet tarafından gerçekleştirilen incelemeyle ilgili de yakında detaylı açıklama yapmayı taahhüt etti.

    “14 milyar dolarlık sözleşmenin iptali, hatta şartlarından herhangi birinin ifşa edilmesi, Kanada’ya milyarlarca dolar zarar verebilecekti" denilen açıklamada yeni anlaşma ile bu riskerin önüne geçildiği savunuldu.

    SUUDİ ARABİSTAN-KANADA GERİLİMİ

    Eski Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, 2018 yılı Ağustos ayında, Suudi Arabistan’da tutuklu insan hakları savunucularının derhal serbest bırakılmasını talep eden bir tweet atmıştı. Bakan Freeland’e, Kanada’daki elçisini geri çekip, Kanada Büyükelçisini sınır dışı ederek cevap veren Riyad yönetimi, Kanada’daki üniversitelerde okuyan binlerce Suudi öğrenciden de Kanada'yı terk etmesini istemişti. Suudi Arabistan, ilerleyen günlerde de Suudi Havayolu şirketi Saudia’nın Kanada’ya olan tüm seferlerini iptal etmişti.

    14 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI ASKIYA ALINMIŞTI

    2014 yılında Suudi Arabistan’la imzalanan 14 milyar dolarlık Light Armoured Vehicles-LAV (Hafif Silahlı Araçlar) tipi askeri araç satışı anlaşması, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası askıya alınmıştı. Başbakan Trudeau, Kaşıkçı’nın 2018 yılı Ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelen baskılar üzerine, mevcut silah satışlarını gözden geçirdiğini ve Suudi Arabistan’a yeni silah ihracatını onaylamayacağını duyurmuştu.

    ARAÇLARIN AĞRI SİLAHLARLA DONATILDIĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Öte yandan Kanada, anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlı araç" satışını onaylamıştı.

    Daha sonra basına yansıyan detaylara göre, bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taşıyıcı olduğu, 119'unun ağır saldırı tipi LAV-6 olarak üretildiği ve bu modellerin taretlerine yerleştirilmiş güçlü 105 milimetrelik topları bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    LAV-6'ların 119'unun anti-tank araçlar olarak yapılandırıldığı, 119 adetlik bir başka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış doğrudan ateş desteği verebilecek özellikte olduğu, kalan araçlar arasında ise ambulanslar, mobil kumanda üniteleri, VIP taşıma ve vinçlerle donatılmış kurtarma araçlarının bulunduğu açıklanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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