"Kovid-19'un ölüm oranının gripten 10 kat fazla olduğu tahmin ediliyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti.

DSÖ'nün 5 Şubat'ta, farklı ülke ve bölgelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planını başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ'ye ulaştığını açıkladı.

DSÖ'nün, Çin'den ilk Kovid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti.

Konuşmasında, Kovid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, "Kovid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus | Fotoğraf: Frank Schwichtenberg/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ghebreyesus, dünya liderlerine "birlik ve dayanışma" çağrısını yineleyerek Kovid-19'un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi. (Cenevre/AA)

13 soruda koronavirüs nedir? Kovid-19'un belirtileri ve korunma yolları neler?

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar: Tuzlu su, turşu, maske, kelle paça…