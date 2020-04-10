Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp teslim oldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Mustafa Y. adlı erkek, yaşadıkları evde 36 yaşındaki eşi Kiraz Y.'yi öldürdü, saatler sonra polise teslim oldu.
Fotoğraf: Esmer Geçal/AA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 43 yaşındaki Mustafa Y., 36 yaşındaki eşi Kiraz Y.’yi yaşadıkları evde öldürdü. Katil Mustafa Y. saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Demirören Haber Ajansı ve Anadolu Ajansının aktardığına göre cinayet dün öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesinde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Mustafa Y., çocukları başka bir odada bulunduğu sırada eşi Kiraz Y.'yi öldürdü. Gece saatlerinde evden çıkan Mustafa Y., polis merkezine giderek teslim oldu.
Evde gelip polis tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk annesi Kiraz Y.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. (HABER MERKEZİ)
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