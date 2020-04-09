Ağır hasta tutuklu Sabri Kaya ikinci kez yoğun bakıma alındı

Hamdullah KESEN

Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 25 Mart'ta geçirdiği kalp krizi ve beyin kanaması sonucu Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, 2 Nisan'da tekrardan cezaevine götürülen ağır hasta tutuklu Sabri Kaya, durumunun ağırlaşması sonucu ikinci kez yoğun bakıma alındı. 2 Nisan'dan bu yana Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nin revirinde tedavi edilen Kaya'nın bugün durumunun ağırlaşması sonucu tekrardan Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

"3 GÜN BOYUNCA ACİLE GÖTÜRÜLDÜ"

Kaya'nın avukatı Şiar Rişvanoğlu, Kaya'nın infazının ertelenmesi için Osmaniye İnfaz Hakimliği'ne infaz ertelemesi talebiyle başvurmuştu. Yapılan başvuruya bu zamana kadar Osmaniye İnfaz Hakimliği'nce bir yanıt verilmedi. Kaya'nın hayatından endişe duyduklarını ifade eden Kaya'nın kızı Dilan Kaya, "Babam 5 gün yoğun bakımda, 5 günde normal serviste tedavi edildi. Durumunun iyi olmamasına rağmen hastaneden tabur edilerek, cezaevine geri götürüldü. Cezaevi revirinde kalan babam, şiddetli karın ağrısı ve baş dönmesiyle 4 gün boyunca hastanenin acil servisine kaldırılıp, tekrardan cezaevine getirildi. Bugünde durumu kötüleşince hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma aldılar" dedi.

"TÜM HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN"

Kaya, telefonla aradıkları cezaevi idaresinin kendilerine; "Babanızın durumu iyi değil. Tekrardan bir kalp krizi geçirmek ihtimali var. Hastaneye sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Şuanda yoğun bakımda tedavi ediliyor" diye aktarıldığını dile getirdi. Kaya, "Babamın tekrardan kalp krizi geçirme riski var. Hayatından endişeliyiz. Babamın durumu hiç iyi değil. Eşit infaz yasası getirilsin. Tüm hasta tutsaklar serbest bırakılsın" çağrısı yaptı.



Kalbi yüzde 25 çalışan Kaya, iki kez kalp ameliyatı olurken, vücudunda protez kalp kapakçığı var. Kaya'nın, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, şeker, midede gastritten ve ülserden kaynaklanan yaralar, astım, bronşit, kolesterol, tansiyon, kemik erimesi ve alzheimer gibi kronik rahatsızlıkları da mevcut. (MA)

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