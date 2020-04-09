Kayseri'de bir inşaat işçisi yüksekten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

Kayseri'de 13 katlı inşaattan düşen inşaat işçisi Ramazan Karasu (29) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde 13 katlı inşaatın en üst katında duvar ustalığı yapan Ramazan Karasu beton zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Karasu'nun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Karasu'nun cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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