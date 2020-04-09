Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini 0,5'e düşürdü

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya (Avrasya) kalkınmakta ve gelişmekte olan ekonomileri için yayınladığı rapora göre; Türkiye ekonomisi için 2020 ve 2021 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerinde değişikliğe gitti. Kovid-19 öncesinde Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, bu beklentisini yüzde 0,5'e indirdi. Salgının kontrol altına alınmasına bağlı olarak 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceğini de öngören Dünya Bankası, 2022 için büyüme tahmini de yüzde 4 olarak duyurdu.

DÜNYA BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Bankanın Türkiye için 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11 olurken, enflasyonun 2021'de yüzde 9'a ve 2022'de yüzde 8,5'e gerileyeceği beklentisi ortaya kondu. Türkiye'nin bütçe açığının GSYH'ya oranının 2020 yılında yüzde 4,5'e yükseleceğini öngören Dünya Bankası, bu oranın 2022'de yüzde 2,9'a gerileyeceğini de tahmin etti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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