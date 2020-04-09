09 Nisan 2020 10:54

Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret bu yıl yüzde 32'ye kadar daralabilir

Dünya Ticaret Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ticarette yaşanacak daralmanın yüzde 32’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 32'ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı.

    Raporun bulgularını, "Bu durumdan kaçınmak mümkün görünmüyor" diye yorumlayan WTO Başkanı Roberto Azevedo, yaşanan sağlık krizi ortamında önceliğin bu konuya verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hükümetlerin insanların yaşamlarını korumak için kısıtlayıcı önlemler almak zorunda olduğunu savundu.

    WTO'nun yayınladığı son raporda, bu yıl dünya ticaretindeki daralmanın yüzde 13-32 arasında olacağı öngörüldü, buna karşılık 2021 yılında toparlanma öngörüldü.

    Raporda, bu yıl yaşanacak düşüşe yüzde 13-32 arasında geniş bir aralık verilmesinin, daha önce hiç yaşanmamış bir sağlık krizi yüzünden piyasaların ne kadar etkileneceğinin öngörülememesinden kaynaklandığı belirtildi.

    WTO raporunda, salgının ne kadar daha devam edeceğine ve atılan politik adımların ne kadar etkili olacağına bağlı olarak 2021 yılında yüzde 21-24 arası bir toparlanma beklendiği savunuldu. (DHA)

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