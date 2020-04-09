Baştuğ Metalurji işçileri: Bazı önlemler alınsa da yetersiz

Mehmet ÖZASLAN

Hatay

Osmaniye’deki Yolbulan’la birleşerek 2016’dan itibaren Baştuğ Metalurji olarak üretime devam edilen işletmede üretim üç vardiya devam ediyor. Dörtyol Sanayi Bölgesinde bulunan demir-çelik üretilen Baştuğ Metal Fabrikası ise daha az işçinin çalıştığı bir işletme. Salgından kaynaklı Dörtyol’da bulunan Baştuğ Metal fabrikası tek vardiyaya düştü.

Osmaniye’deki Baştuğ Metalurji’den görüştüğümüz işçiler, salgın için bazı önlemlerin alındığını ancak üretimin üç vardiya devam ettiğini söyledi. Yemekhane için, serviler için bazı tedbirler alındığını söyleyen işçiler, “Ama verilen maske ile bir hafta idare etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Kadrolu işçilere yapılan 1000 liralık yardımın kendilerine yapılmadığını söyleyen taşeron işçiler, kronik rahatsızlığı olanlar ve yıllık izinlerini kullananların evde olduğunu ama diğer işçilerin çalıştığını belirtti.

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