09 Nisan 2020 11:29

Sağlıkçılarda çok vaka çıkınca düzenli testi durdurdular!

Ankara'da sağlık emekçileri arasında başlayan düzenli koronavirüs testleri, bir günde 9 acil sağlık çalışanında pozitif çıkmasının ardından durduruldu.

Testlerin ertelendiğini belirten duyuru

Fotoğraf: Evrensel

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Ankara'da il pandemi kurulu kararıyla orta ve yüksek riskli sağlık emekçileri arasında başlayan düzenli testler, acil sağlık ekiplerinde bir günde 9 kişide pozitif çıkmasının ardından durduruldu. SES Ankara Şube Yöneticisi ve acil sağlık teknisyeni Canberk Akkuş, düzenli test taleplerininin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını ama henüz test yaptırmayan arkadaşları olmasına rağmen testlerin durdurulduğunu söyledi.

    Ankara İl Pandemi ve Bulaşıcı Hastalık Komisyonu 30 Mart 2020 tarihinde toplanarak, orta ve yüksek riskli sağlık çalışanlarının hızlıca tümünün ilk taramalarıın yapılması sonrasında enfeksiyon kontrol komitelerinin kararıyla en geç 5 günde bir PCR ilekontrolünün sağlanması kararı almıştı. Hafta sonu yapılan ilk testlerin ardından 112 acil çalışanlarında 9 sağlık emekçisinin testi pozitif çıktı.

    POZİTİF ÇIKANLARDA HİÇBİR BELİRTİ YOK

    Ancak testi pozitif çıkan 9 sağlık emekçisinde koronavirüse ilişkin öksürük, ateş, nefes almada zorlanma gibi hiçbir belirtiye rastlanmadı. Sağlıkçıların temas halinde bulunduğu çevresindeki kişiler takibe alındı. 112 acil çalışanları arasından da temas öyküsü bulunanlar evlerine gönderildi.

    Canberk Akkuş

    Fotoğraf: Canberk Akkuş

    DÜZENLİ YAPILAN TEST ERTELENDİ

    Bu durum sağlık emekçilerine yönelik düzenli test yapmanın ne kadar önemli olduğu göstermişti. Ancak çok sayıda sağlık personelinde testin pozitif çıkması ve hiçbir belirti göstermemeleri, testlerin daha yaygın yapılması beklentisi yaratırken tam tersi yapıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin malzeme teminin sağlandığı Yenimahalle'deki Teknik Destek Birimi'nde testlerin ertelendiği bildirildi. Aynı zamanda sağlık emekçilerine test yapılan birimde,  "Koravirüs testi 10 Nisan 2020 Cuma gününe kadar yapılmayacaktır" yazılı bir duyuru asıldı.

    'HENÜZ TEST YAPTIRAMAYANLAR VAR AMA DURDURDULAR'

    Çalışma arkadaşının Covid-19 testi pozitif çıktığı için eve gönderilen sağlıkçılardan biri de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Yöneticisi Canberk Akkuş. Bir günde çıkan 9 pozitif vakanın bulaş riskinin en yüksek olduğu sağlık emekçileri açısından düzenli test talebinin ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Akkuş, "Bildiğim kadarıyla 5 Nisan'dan itibaren başlayan test uygulamasının henüz tüm personel taranmadan durdurulması, tablonun artacağından ve personel sayısının azalacağından endişelenen idarenin mevcut vaka sayısıyla bile sistemi çevirmede sorunlar yaşayacağının göstergesidir" dedi.

    SAĞLIK PERSONELİ SAYISI YETERSİZ

    Düzenli testlerin devam etmesinin henüz yapılmayan hastaneler ve aile hekimlikleri için ise ivedilikle test yapılmaya başlanmasının hem sağlık emekçilerini korumak hemde sağlık emekçilerinin salgını yaygınlaştıran bir neden olmasını önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti: "Sağlık emekçileri arasında artan pozitif vakalar sağlık sisteminde açıklara neden olmaya başlayıp personel yetersizliğini de gözler önüne sermektedir. Sağlık Bakanlığının yakın zamanda yaptığı atamalar mevcut ihtiyacı karşılamamış, yeterli sayıda yeni atama yapılmasının ve KHK ile ihraç edilen, hakkında yargıda takipsizlik kararı verilen sağlık emekçilerinin görevlerine iade edilmesinin gerekliliğini göstermiştir."

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