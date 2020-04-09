Birleşik Krallık’ta insanlar bakım evlerinde ölüyor

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık’ta hastanelerde neredeyse yatak kalmadı. Çok zorunlu olmadıktan sonra hastalar hastaneye kaldırılmıyor. Özellikle bakım evlerinde yaşlıların toplu olarak ölmeye başladığı haber veriliyor.

Londra, Luton ve Glasgow’daki bakım evlerinde yaşlıların ölüm oranlarında büyük bir artışın olduğu ve çoğunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtiliyor.

9 Nisan sabahı itibariyle 232 bin test sonucu, 60 bin koronavirüs taşıyıcısı tespit edildi. Bunlardan 7 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Bu sayıya, bakım evlerinde ve kendi evlerinde ölen kişiler dahil değil.

Gelen haberlere göre bir çok kişi evinde can verirken, bakım evlerinde de toplu ölümlerin başladığı belirtiliyor. Toplam 19 bin Covid-19 taşıyıcısı kişinin hastanelerde tedavi gördüğü İngiltere’de, hastane kapasitelerinin neredeyse tamamen dolduğu belirtiliyor.

ÖLÜME TERK EDİLMİŞ DURUMDALAR

Özellikle Londra ve çevresinde çok fazla vakanın olmasından dolayı, bir çok bakım evinde yaşlılar kaderine terk edilmiş durumda. Bakıcılarının bile yeterli hizmeti veremediği bakım evlerinde izolasyon sağlanmasına rağmen ölümlerin önüne geçilmiyor.

Doğu Londra’da ismi verilmeyen bir bakım evinde 7 kişinin son bir kaç gün içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Londra’nın kuzeyinde bulunan Luton kasabasındaki Castletroy Bakımevi’nde ise 15 kişinin hayatını kaybettiği ve hayatını kaybedenlerden 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Toplam 69 kişinin kaldığı bakım evindeki yaşlıların hepsinin virüs taşıyıcısı olabileceği tahmin ediliyor.

İskoçya’nın Glasgow kentinde de toplu ölümlerin başladığı haberleri geliyor. Glasgow’un Cranhill mahallesinde bulunan bir bakım evinde 12 kişinin son bir kaç günde hayatını kaybettiği belirtildi. Yine Glasgow’un batısındaki Dumbarton kasabasındaki bir bakım evinde de 8 kişi hayatını kaybetti.

KORKULAN OLUYOR MU?

Uzun yıllar, sağlık servisinde yapılan kesintiler sonucu, hastaneler yeni hasta almakta zorlanıyor. Toplam 33 bin yatak koronavirüs hastaları için ayrılmışken, bunun büyük bir bölümü dolmuş durumda. Londra’da yapılan 4 bin yataklı sağra hastanesinin yanı sıra, ordu mensuplarının hazırlamaya çalıştığı 5 ayrı hastane faaliyeti de devam ediyor.

Yıllarca yapılan kısıtlamalar ve kesintilerden dolayı hastanelerde yeterince yatak olmaması, hastaların hastanelere kaldırılmamasının önüne engel oluyor. Hastaların aramasına rağmen, ambulans servisi evlerde yüzeysel bir tedavi uygulayıp hastayı evinde bırakıyor. Bu da bir çok hastanın evinde ölüme terk edilmesi anlamına geliyor.

67 milyonluk Birleşik Krallık’ta, hastanelerde tedavi olanağının olmaması nedeniyle insanların evlerinde ölüme terk edilmesinin gündemde olabileceğinden korkuluyor.

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