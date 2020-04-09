09 Nisan 2020 01:05
Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı: Ücret istenmeyecek
Özel hastaneler, Kovid-19 tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ek ücret talep edemeyecek. Pandemi tedavisi gören hastalar ilaçlarını hastaneden temin edebilecek.
Fotoğraf: AA
Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler koronavirüs tedavisinde katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan sağlık uygulama tebliğine göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamına alındı. Bu kapsamda özel hastaneler koronavirüs tedavisinde katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile tedavi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı. (HABER MERKEZİ)
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