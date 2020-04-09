Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı: Ücret istenmeyecek

Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler koronavirüs tedavisinde katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan sağlık uygulama tebliğine göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamına alındı. Bu kapsamda özel hastaneler koronavirüs tedavisinde katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile tedavi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı. (HABER MERKEZİ)

Koronavirüs nedeniyle 812 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (8 Nisan)