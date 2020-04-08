Umut Oran, Bakan Pakdemirli'ye savaş ve afet buğday stokunu sordu

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yurt dışından 250 bin ton ekmeklik kırmızı buğday satın alacağı bilgisi üzerine Tarım Bakanlığı’na başvuran CHP eski milletvekili Umut Oran, “Savaş stokumuzda acil bir durum yoksa neden 2019 yazında yerli üreticilerimizden daha fazla ekmeklik buğday alımı yapılmadı da şimdi yabancı çiftçilere ödeme yapmak zorunda kalıyoruz?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için bilgi edinme yasası kapsamında bakanlığa başvuran Umut Oran, “Korona pandemisi ile ilgili olarak ülkemizin önümüzdeki aylarda büyük sıkıntılara düşmemesi için alınması gereken acil önlemlerin bir kısmı bakanlığınız faaliyet alanına girmektedir. Bu nedenle bazı konularda uyarılarda bulunmak ve kimi soru işaretlerinin de giderilmesi gerekmektedir” dedi. CHP’li Oran’ın Bakan Pakdemirli’ye yönelttiği sorular şöyle:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında toplam kaç tonluk buğday (ekmeklik ve makarnalık), arpa, pirinç, mercimek, kuru fasulye, mısır ve çeltik bulunmaktadır? TMO depolarındaki bu kuru gıdaların her birisinin Türkiye genelinde 83 milyon vatandaşımızın aylık ve yıllık ortalama iç tüketimi kaç tondur? Savaş ve afet gibi olağanüstü durumlar için TMO silolarında her bir kuru gıda için kaçar ton bulundurulması planlandı, öngörülen buğday, arpa ve ekmeklik un stokları bugün itibariyle tam mıdır, eksik varsa miktarı nedir, eksik kalma gerekçeleri nelerdir? TMO 250 bin ton kırmızı ekmeklik buğdayı yurt dışından satın almak için ihaleye çıktı mı, bu ihalenin duyurusu hangi mecrada ne zaman yapıldı, ihale koşulları nelerdir? Kırmızı ekmeklik buğdayın kilogramını kaç TL üzerinden satın alacaksınız? İhaleye 10 Nisan 2020 tarihine kadar teklif verilebileceği ve ihaleyi kazananların 20 Nisan – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında buğdayın Türkiye’ye sevkini 8 liman üzerinden tamamlaması gerektiği bilgisi doğru mudur? Savaş ve afet gibi olağanüstü durumlar için TMO’da yeterli ekmeklik buğdayımız varsa bu son ihaleye neden çıkıldı? TMO’da yeterli buğday yoksa neden daha önce gerekli tedbirler alınmadı, bu durumun sorumlusu kimdir? Savaş stokumuzda acil bir durum yoksa neden 2019 yazında yerli üreticilerimizden daha fazla ekmeklik buğday alımı yapılmadı da şimdi yabancı çiftçilere ödeme yapmak zorunda kalıyoruz? Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat illerinde çiftçilerimize tohumun yüzde 75’ini hibe ederek buğday, arpa, pirinç, mercimek, kuru fasulye, mısır, ayçiçeği ve çeltik üretimini teşvik etmeniz çok yararlı bir çalışma olacak. Ancak bu 21 ili hangi ölçütlere göre belirlediniz ve neden tohumların tamamını hibe etmiyorsunuz da yüzde 75 destek veriyorsunuz? Ekilebilir Hazine arazilerinin de tarımsal üretime dahil edilmesi amacıyla başlattığınız bu çalışmada aynı coğrafi bölgede bulunan komşu illerden birisine destek verip diğerine destek vermemeniz ayrımcılık değil midir? Belirlediğiniz söz konusu 21 ilimize komşu olan Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Bitlis, Batman, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Van’daki çiftçilere de destek verecek misiniz? (HABER MERKEZİ)

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