Güleda Cankel'in davası 30 Haziran'a ertelendi
Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in davası 30 Haziran'a ertelendi.
Fotoğraf: DHA
Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in davası 30 Haziran'a ertelendi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci Sınıf Öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım Pazartesi günü ayrıldığı erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından işkence edilerek katledildi. Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sanık Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları mazeret bildirerek mahkemeye katılmadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Haziran tarihinde erteledi. (HABER MERKEZİ)
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