Güleda Cankel'in davası 30 Haziran'a ertelendi

Batı’daki bizler için karantina hayat kurtarıyor, Gazze'de birçok kişiyi öldürecek

İsrail hükümeti günde birkaç kez elleri yıkamanın önemini vurgularken, Gazze sakinleri içme suyunun bile eksikliğini çekiyor. Gazze’de, çok az test kiti var ve sadece 144 kişiye test uygulandı.