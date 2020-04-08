08 Nisan 2020 14:20

Batman Cezaevindeki isyan sonrası tutuklulara şiddet Meclis gündeminde

HDP Milletvekili Feleknas Uca, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan isyandan sonra Diyarbakır’a sevk edilen tutukluların şiddete maruz kalmasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu. 

Batman Cezaevi önünde bekleyenler

Fotoğraf: MA

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    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki isyandan sonra Diyarbakır 4 Nolu T tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin darbedilmesine ilişkin Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Uca, sevki yapılan tutuklu ve hükümlü ailelerinin başvurusu neticesinde MED TUHAD-FED ve Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi avukatlar ile Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret düzenledikleri ve çeşitli gözlemlerde bulunduklarını hatırlattı. Sevk sırasında kampüsün ana girişinden x-ray alanına kadar tutuklulara hiçbir şekilde ateş ölçümü yapılmadığını aktaran Uca, “Ceza İnfaz Kurumuna girildikten sonra x-ray alanında dezenfekte, maske ve eldiven verilmemiştir. Personelin sosyal mesafe kuralına uymadığı, bir kısmında maske olmadığı, bir kısmının ise maskeleri doğru şekilde kullanmadığı gözlemlenmiştir. Ceza İnfaz Kurumunda henüz fiziki yapının tamamlanmadığı ve genel olarak temiz olmadığı gözlemlenmiş. Özellikle avukat görüş odaları ve kapalı görüş alanlarının kirliliği ve tozlu oluşu rapora yansımıştır” ifadelerini kullandı

    "ŞİDDET VE KÖTÜ MUAMELE"

    Avukatların yaptıkları görüşmelerden elde ettiği bilgiler neticesinde, yaşanan isyanın ardından, sevk sürecinde ring içerisindeki personellerin eldiven maske takmadıklarını belirten Uca, “Öte yandan mahkumların hem sevk sürecinde hem de Diyarbakır’da cezaevine girmeden evvel şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığı bildirilmiştir. Avukatlarca yapılan görüşmede tutuklunun yüzünde ve göz altlarında dayak izleri ve morluklar gözlemlenmiştir. Ayrıca mahpusların temizlik malzemelerine ulaşamadıkları, yaşanan salgın açısından koğuşlarda yeterli tedbirlerin alınmadığı belirtilmiştir. Mahpuslar, aileleri ile görüşemediklerini ve ilk görüşmenin 10 gün sonra gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. Türkiye’nin de bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın 56’nin maddesi gereği cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, yasal statülerine bakılmaksızın, aynı kalite ve standartta, ülke genelinde mevcut, kapatılmamış olan kişilere sağlanan tıbbi bakıma eşit erişim hakkına sahiptir” dedi. 

    "HEYETE NEDEN İZİN VERİLMEDİ?"

    Uca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

    • “Batman Cezaevindeki isyan sonrası, İHD, ÖHD gibi STK’lerin temsilcilerinden oluşan bir heyetin cezaevine girişine neden izin verilmemiştir? 
    • Batman Cezaevi içerisinde yaşanan olaylar neticesinde zarar gören mahpuslar var mıdır? Varsa sağlık durumları nasıl?
    • Yaşanan sevk sürecinde darbedilen tutuklu ve hükümlülerin sağlık kontrolü yapılıp, bilimsel raporlar düzenlenmiş midir? 
    • Açık görüşlerin iptal edilmesi, ailelerin sevk sürecinden dolayı endişelerinin giderilmesi açısından bir an evvel telefon görüş haklarının verilmesi gerekmektedir. Mahpusların aileleriyle iletişimini sağlamak için herhangi bir girişiminiz bulunmakta mıdır?
    • Gözlemler neticesinde hem sevk sırasında hem de cezaevi içerisinde tutuklu ve mahkumlara şiddet uygulanmış, bir tutukluda darp izleri tespit edilmiştir. Şiddet uygulayan kolluk kuvvetleri ve talimatı veren sorumlular tespit edilmiş midir? Şiddet uygulayanlar ve sorumlularla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?
    • Tutuklu/ hükümlülerin özgürlüğünden alıkonulduğu süre boyunca hijyen koşullarına dikkat edilmiş midir? Kişisel koruyucu malzemeler ile temizlik malzemelerinin kantinden ücreti karşılığında değil, ücretsiz erişimi sağlanmakta mıdır? 
    • Bilim Kurulu ve Adalet Bakanlığının açıkladığı ölçüler doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumlarında salgına ilişkin tedbirleri artırmaya yönelik bir çalışmanız bulunuyor mu?” (Diyarbakır/MA)

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