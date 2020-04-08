08 Nisan 2020 16:29

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına özel ring otobüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.

ESHOT otobüs

Fotoğraf: ESHOT

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının isteği üzerine harekete geçti. ESHOT Genel Müdürlüğü, servis güzergâhları için üç yeni hat planlaması yaptı, üç de otobüs tahsis etti. Sağlıkçıların, hem daha kolay ve hızlı ulaşım sağlaması hem de üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesi hedeflendi.

“Sağlık Görevlileri İçindir” yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebilecek. Sürücüler ve sağlık personeli arasında WhatsApp bağlantısının da sağlandığı araçlar, her gün 7.30 ve 16.30'da karşılıklı servis yapacak. Servis otobüsleri, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka'dan hareket edecek.

GAZİEMİR SERVİS GÜZERGÂHI

Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek servis aracı; 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Önder Caddesi, Akçay Caddesi, Yeşillik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Caddesi, Mızraklı Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F.Altay Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi güzergâhını takip edecek.

GÜZELBAHÇE SERVİS GÜZERGÂHI

Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek servis otobüsü; 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, F.Altay Meydanı, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi,  İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mızraklı Caddesi, Ordu Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek.

KARŞIYAKA SERVİS GÜZERGÂHI

Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki McDonalds'ın önünden kalkacak servis otobüsü; Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, 2038 Sokak, CaherDudayev Bulvarı, Nazım Hikmet Ran Bulvarı, 8229/1 Sokak ve 8780/1 Sokak güzergâhını takip ederek Çiğli Eğitim Bölge Hastanesi'ne ulaşacak. (İzmir/EVRENSEL)

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