Fransa’da patronlar krizi fırsata çevirdi: Haftalık çalışma süresi uzatıldı

Yaprak ZORLU

Paris

Fransa’da Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, iş kanunlarında esneklik için 25 karar hükmünde kararname (KHK) açıkladı. Kararnameler, Fransa’daki çalışma yaşamında önemli hak kayıplarına yol açıyor. Alınan kararları ve yapılan kısıtlamalardan öne çıkanları şu şekilde sıralamak mümkün:

Haftada 60 saate kadar çalışma: Belirli sektörlerde haftalık çalışma süresi 60 saate çıkarıldı. Konuyla ilgili yeni bir kararname daha bekleniliyor. Hedef, kriz döneminde önemli ihtiyaçlar ve acil gereksinim gerektiren sektörlere yeni işçi alma yerine çalışanların daha fazla çalıştırılarak sömürünün artırılması.

Mevcut yasaya göre, bir işçinin yasal çalışma süresi haftada ortalama 44 saate sınırlıydı. Yeni KHK’lerle bu senenin sonuna kadar, bu sınır çalışanlar için 48 saate çıkarılabilir. Hatta, bir işçiyi haftalık 60 saate kadar çalışması için zorlamak bile mümkün olacak. Çalışanın bu iş koşullarını reddetmesi durumunda, işverene işten çıkarma olanağı da sunuluyor.

Çalışma saatleri günde 12 saate kadar uzatıldı: Bu, hükümetin “ulus veya ekonomik yaşamın devamlılığı için zorunlu” olarak kabul ettiği belirli sektörlerde olacak. Örneğin, “Ulaşım, lojistik, gıda endüstrisi, tarım, enerji, telekomünikasyon” ve haftaya bu konuda bir kararname ile belirlenecek.

Pazar günleri çalışma: Bazı sektörlerde şirketler, faaliyetlerinin gereksinimi halinde, personellerini pazar günleri çalıştırabilecekler. Geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020.

Ücretli izin tarihleri: İşveren, çalışanlarının izin tarihlerini değiştirmek için altı günü geçmeyen bir süre için dayatmada bulunabilir veya erteleyebilir.

İşsizlik ödenekleri: Mart ayında işsizlik maaşının son ayını gelen kişilerin, ödenekleri bir ay daha fazladan, devlet tarafından uzatıldı. Yani, hükümet salgından dolayı işsizlik maaşlarının sonuna gelmiş kişilere bir ay daha yardım yapacak.

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